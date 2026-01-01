Déployer l'interface web yt-dlp en un clic.
Interface web auto-hébergée et serveur RPC pour yt-dlp qui télécharge des vidéos et de l'audio depuis plus de 1 000 sites.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI est une interface web haute performance et un serveur JSON-RPC pour le populaire téléchargeur yt-dlp. Il expose toute la puissance de yt-dlp via une interface web épurée afin que vous puissiez mettre en file d'attente des téléchargements, surveiller la progression en temps réel, regarder les diffusions en direct à venir et extraire des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud et des centaines d'autres sites pris en charge sans toucher à la ligne de commande.
L'auto-hébergement sur votre VPS vous libère des installateurs de bureau, des extensions de navigateur qui se cassent à chaque changement de site et des téléchargeurs en ligne financés par la publicité. Les fichiers atterrissent directement sur le stockage du serveur à la bande passante du centre de données, le serveur RPC vous permet d'automatiser des scripts, et une limite de file d'attente intégrée protège les ressources partagées sur la machine.
Principales fonctionnalités de yt-dlp Web UI
Alimenté par yt-dlp
Basé sur yt-dlp, prenant en charge les téléchargements depuis YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud, et plus d'un millier d'autres sites vidéo et audio.
File d'attente en temps réel
Suivez chaque téléchargement actif et en attente avec une progression en direct, l'heure d'arrivée estimée et les mises à jour de vitesse diffusées via WebSockets.
Sélection du format
Choisissez les formats vidéo et audio exacts, extrayez l'audio uniquement, remplacez les noms de fichiers de sortie, ou transmettez des arguments yt-dlp personnalisés sécurisés par téléchargement.
Serveur JSON-RPC
Un point de terminaison RPC scriptable vous permet de déclencher des téléchargements à partir de tâches cron, de scripts ou de clients tiers sans utiliser l'interface utilisateur.
Limites de concurrence
La taille de la file d'attente configurable permet de contrôler les téléchargements simultanés, de sorte qu'une grande liste de lecture n'épuise pas la bande passante du VPS ou les E/S disque.
Authentification par jeton
L'authentification JWT intégrée protège l'interface utilisateur web et les points de terminaison RPC derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe générés.
Pourquoi choisir Hostinger pour yt-dlp Web UI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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