yt-dlp Web UI est une interface web haute performance et un serveur JSON-RPC pour le populaire téléchargeur yt-dlp. Il expose toute la puissance de yt-dlp via une interface web épurée afin que vous puissiez mettre en file d'attente des téléchargements, surveiller la progression en temps réel, regarder les diffusions en direct à venir et extraire des vidéos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud et des centaines d'autres sites pris en charge sans toucher à la ligne de commande.

L'auto-hébergement sur votre VPS vous libère des installateurs de bureau, des extensions de navigateur qui se cassent à chaque changement de site et des téléchargeurs en ligne financés par la publicité. Les fichiers atterrissent directement sur le stockage du serveur à la bande passante du centre de données, le serveur RPC vous permet d'automatiser des scripts, et une limite de file d'attente intégrée protège les ressources partagées sur la machine.