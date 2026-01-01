CoreControl est un tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé qui offre aux équipes et aux individus une vue unifiée de leur parc de serveurs. Il suit les détails du matériel serveur, surveille la disponibilité des applications avec des historiques de disponibilité, génère des diagrammes de flux réseau et affiche des métriques en temps réel pour le CPU, la RAM et le disque, collectées par un agent compagnon léger.

Contrairement aux services de surveillance hébergés, CoreControl fonctionne entièrement sur votre propre VPS et stocke toutes les données dans une base de données PostgreSQL locale. Les équipes peuvent organiser les serveurs et les applications en groupes, attribuer des rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur, et suivre la santé de l'infrastructure sans envoyer de données à des services tiers.