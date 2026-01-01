Déployer CoreControl en un clic.
Tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé pour la gestion des serveurs, la surveillance de la disponibilité des applications et la visualisation de votre topologie réseau.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec CoreControl
CoreControl est un tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé qui offre aux équipes et aux individus une vue unifiée de leur parc de serveurs. Il suit les détails du matériel serveur, surveille la disponibilité des applications avec des historiques de disponibilité, génère des diagrammes de flux réseau et affiche des métriques en temps réel pour le CPU, la RAM et le disque, collectées par un agent compagnon léger.
Contrairement aux services de surveillance hébergés, CoreControl fonctionne entièrement sur votre propre VPS et stocke toutes les données dans une base de données PostgreSQL locale. Les équipes peuvent organiser les serveurs et les applications en groupes, attribuer des rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur, et suivre la santé de l'infrastructure sans envoyer de données à des services tiers.
Principales fonctionnalités de CoreControl
Inventaire du matériel serveur
Ajoutez et organisez tous vos serveurs avec les spécifications matérielles, les indicateurs d'état et des liens rapides vers les panneaux de gestion à partir d'un tableau de bord unique.
Surveillance de la disponibilité de l'application
Suivez si les services auto-hébergés sont actifs ou inactifs en temps réel, avec des enregistrements d'historique de disponibilité et des alertes de notification.
Agent de métriques léger
Un agent compagnon basé sur Go collecte l'utilisation du CPU, de la RAM et du disque de chaque serveur et envoie les métriques au tableau de bord central sans dépendances lourdes.
Visualisation de réseau
Générez des organigrammes de réseau visuels pour documenter et comprendre comment vos serveurs et services s'interconnectent au sein de votre infrastructure.
Rôles et accès de l'équipe
Invitez les membres de l'équipe et attribuez les rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur pour contrôler qui peut gérer l'infrastructure et consulter les rapports de surveillance.
Pourquoi choisir Hostinger pour CoreControl
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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