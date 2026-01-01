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Tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé pour la gestion des serveurs, la surveillance de la disponibilité des applications et la visualisation de votre topologie réseau.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour CoreControl

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec CoreControl

CoreControl est un tableau de bord d'infrastructure auto-hébergé qui offre aux équipes et aux individus une vue unifiée de leur parc de serveurs. Il suit les détails du matériel serveur, surveille la disponibilité des applications avec des historiques de disponibilité, génère des diagrammes de flux réseau et affiche des métriques en temps réel pour le CPU, la RAM et le disque, collectées par un agent compagnon léger.

Contrairement aux services de surveillance hébergés, CoreControl fonctionne entièrement sur votre propre VPS et stocke toutes les données dans une base de données PostgreSQL locale. Les équipes peuvent organiser les serveurs et les applications en groupes, attribuer des rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur, et suivre la santé de l'infrastructure sans envoyer de données à des services tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de CoreControl

Inventaire du matériel serveur

Ajoutez et organisez tous vos serveurs avec les spécifications matérielles, les indicateurs d'état et des liens rapides vers les panneaux de gestion à partir d'un tableau de bord unique.

Surveillance de la disponibilité de l'application

Suivez si les services auto-hébergés sont actifs ou inactifs en temps réel, avec des enregistrements d'historique de disponibilité et des alertes de notification.

Agent de métriques léger

Un agent compagnon basé sur Go collecte l'utilisation du CPU, de la RAM et du disque de chaque serveur et envoie les métriques au tableau de bord central sans dépendances lourdes.

Visualisation de réseau

Générez des organigrammes de réseau visuels pour documenter et comprendre comment vos serveurs et services s'interconnectent au sein de votre infrastructure.

Rôles et accès de l'équipe

Invitez les membres de l'équipe et attribuez les rôles de Propriétaire, Administrateur ou Utilisateur pour contrôler qui peut gérer l'infrastructure et consulter les rapports de surveillance.

Pourquoi choisir Hostinger pour CoreControl

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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