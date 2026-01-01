OneDev est une plateforme DevOps auto-hébergée complète qui intègre l'hébergement Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, les tableaux kanban et un registre de paquets dans une seule application. Son constructeur de pipeline visuel et ses fonctionnalités d'intelligence de code le rendent accessible aux développeurs sans expertise approfondie en DevOps, tandis que le langage de requête avancé offre aux utilisateurs expérimentés un contrôle précis sur les builds, les problèmes et les commits.

L'auto-hébergement de OneDev sur votre VPS signifie un nombre illimité de développeurs à un coût d'infrastructure fixe, avec la pleine propriété de votre code source et de vos artefacts de build. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un accès au socket Docker afin que OneDev puisse exécuter des tâches CI/CD directement sur votre serveur.