Déployer OneDev en 1 clic.
Plateforme DevOps tout-en-un auto-hébergée avec hébergement Git, pipelines CI/CD, tableaux Kanban et un registre de paquets.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OneDev
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OneDev
OneDev est une plateforme DevOps auto-hébergée complète qui intègre l'hébergement Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, les tableaux kanban et un registre de paquets dans une seule application. Son constructeur de pipeline visuel et ses fonctionnalités d'intelligence de code le rendent accessible aux développeurs sans expertise approfondie en DevOps, tandis que le langage de requête avancé offre aux utilisateurs expérimentés un contrôle précis sur les builds, les problèmes et les commits.
L'auto-hébergement de OneDev sur votre VPS signifie un nombre illimité de développeurs à un coût d'infrastructure fixe, avec la pleine propriété de votre code source et de vos artefacts de build. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un accès au socket Docker afin que OneDev puisse exécuter des tâches CI/CD directement sur votre serveur.
Principales fonctionnalités de OneDev
Hébergement Git et Revue de code
Serveur Git complet avec visualisation avancée des différences, protection des branches et contrôles de stratégie de fusion pour une revue de code structurée.
Générateur CI/CD Visuel
Créez et visualisez des pipelines sans écrire de YAML à partir de zéro — étapes par glisser-déposer avec exportation YAML complète pour le contrôle de version.
Kanban & Suivi des problèmes
Des tableaux kanban et un suivi des problèmes intégrés, avec des champs personnalisés et un langage de requête avancé pour un filtrage précis.
Registre de paquets
Hébergez des images Docker et d'autres artefacts de build dans le registre intégré, à côté de votre code et de vos pipelines.
Intelligence du code
La navigation par symboles et la recherche sémantique de code aident les développeurs à comprendre plus rapidement les bases de code inconnues.
Pourquoi choisir Hostinger pour OneDev
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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