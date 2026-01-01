Déployer Sshwifty en un clic.
Client SSH et Telnet basé sur navigateur qui vous permet d'atteindre des serveurs distants depuis n'importe quel navigateur web sans installer de clients locaux.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Sshwifty
Sshwifty est un client SSH et Telnet auto-hébergé basé sur le web qui transforme n'importe quel navigateur moderne en un terminal entièrement fonctionnel pour l'accès aux serveurs distants. Il prend en charge l'authentification par mot de passe SSH, clé publique et interactive au clavier, ainsi que le Telnet simple, éliminant le besoin d'installer ou de configurer des clients natifs sur chaque poste de travail.
L'auto-hébergement de Sshwifty sur un VPS offre à une équipe un point d'entrée unique et partagé pour gérer les machines distantes depuis n'importe où — téléphones, tablettes, ordinateurs portables d'entreprise verrouillés ou bornes — tout en maintenant l'accès contrôlé par une clé partagée. Les administrateurs peuvent prédéfinir des préréglages d'hôtes, restreindre les connexions aux cibles approuvées et auditer le trafic via des hooks côté serveur sans exposer les ports SSH à l'internet public.
Principales fonctionnalités de Sshwifty
SSH et Telnet
Connectez-vous aux serveurs SSH en utilisant un mot de passe, une clé publique ou une authentification interactive par clavier, et accédez aux hôtes Telnet hérités depuis la même interface.
Aucune installation client
Fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant ainsi aux utilisateurs d'accéder aux machines distantes depuis des téléphones, des tablettes ou des postes de travail verrouillés sans installer de logiciel de terminal natif.
Préréglages de connexion
Les administrateurs définissent des préréglages d'hôte réutilisables avec des identifiants intégrés afin que les utilisateurs ne se connectent qu'à des serveurs pré-approuvés à partir d'une liste sélectionnée.
Hooks côté serveur
Des processus externes peuvent être invoqués avant chaque connexion pour appliquer une validation personnalisée, la journalisation ou l'audit sans modifier le client.
Clé d'accès unique
Protégez l'interface web avec une seule clé partagée configurée lors du déploiement afin que seuls les utilisateurs autorisés accèdent à l'écran de connexion.
Pourquoi choisir Hostinger pour Sshwifty
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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