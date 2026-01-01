Xibo CMS est une plateforme d'affichage dynamique mature et entièrement open source, utilisée pour concevoir des mises en page, organiser des bibliothèques de médias et planifier du contenu sur des flottes d'écrans — d'un simple écran de hall à des milliers de points d'extrémité nationaux. Le CMS gère les utilisateurs, les autorisations, les campagnes, la segmentation horaire (dayparting) et les rapports de preuve de lecture (proof-of-play), tandis que les lecteurs Xibo légers fonctionnant sous Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows affichent le contenu à l'écran.

L'auto-hébergement de Xibo CMS sur votre VPS maintient les plannings, les analyses d'audience et les actifs multimédias sous votre contrôle, sans frais SaaS par écran. Ce modèle fournit le CMS avec MySQL, le relais de messages XMR pour le contrôle des lecteurs en temps réel, Memcached pour la mise en cache, et QuickChart pour les graphiques intégrés — le tout câblé et exposé via le proxy inverse Traefik préinstallé avec HTTPS automatique.