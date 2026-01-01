Déployer Xibo CMS en 1 clic.
CMS d'affichage dynamique open source pour la planification des mises en page et des médias sur des réseaux d'écrans à partir d'un serveur central.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Xibo CMS
Xibo CMS est une plateforme d'affichage dynamique mature et entièrement open source, utilisée pour concevoir des mises en page, organiser des bibliothèques de médias et planifier du contenu sur des flottes d'écrans — d'un simple écran de hall à des milliers de points d'extrémité nationaux. Le CMS gère les utilisateurs, les autorisations, les campagnes, la segmentation horaire (dayparting) et les rapports de preuve de lecture (proof-of-play), tandis que les lecteurs Xibo légers fonctionnant sous Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows affichent le contenu à l'écran.
L'auto-hébergement de Xibo CMS sur votre VPS maintient les plannings, les analyses d'audience et les actifs multimédias sous votre contrôle, sans frais SaaS par écran. Ce modèle fournit le CMS avec MySQL, le relais de messages XMR pour le contrôle des lecteurs en temps réel, Memcached pour la mise en cache, et QuickChart pour les graphiques intégrés — le tout câblé et exposé via le proxy inverse Traefik préinstallé avec HTTPS automatique.
Principales fonctionnalités de Xibo CMS
Concepteur de mise en page
Créez des mises en page multi-zones mélangeant des images, des vidéos, des pages web, des flux RSS, des bandeaux défilants et des widgets à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer dans le navigateur.
Programmation et découpage horaire
Planifiez des campagnes par plage de dates, heure de la journée, jour de la semaine, récurrence ou priorité — y compris la lecture géolocalisée et déclenchée par événement.
Gestion des groupes d'affichage
Organisez des centaines ou des milliers d'écrans en groupes et en balises, puis diffusez différents plannings à chaque segment depuis une console centrale.
Contrôle du joueur en temps réel
Le relais de messages XMR inclus envoie les modifications de mise en page, les demandes de capture d'écran et les commandes aux joueurs connectés dès que vous publiez.
Rapports de preuve de diffusion
Capturer les statistiques de lecture par affichage pour la conformité et le rapprochement publicitaire, avec des rapports exportables au format CSV ou rendus sous forme de graphiques.
Joueurs multiplateformes
Associez le CMS à des Lecteurs Xibo gratuits ou sous licence sur Android, webOS, Tizen, Linux et Windows pour piloter pratiquement n'importe quel matériel d'affichage.
Pourquoi choisir Hostinger pour Xibo CMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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