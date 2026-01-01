Déployer Speakr en un clic.
Plateforme de transcription IA auto-hébergée qui transforme l'audio parlé en connaissances consultables et organisées.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Speakr
Speakr est une plateforme d'auto-hébergement de transcription et de prise de notes basée sur l'IA, conçue pour capturer, transcrire et donner du sens à votre contenu audio. Elle prend en charge plusieurs moteurs de transcription — y compris WhisperX, OpenAI et Mistral — vous offrant la flexibilité de choisir un traitement local ou basé sur le cloud. La diarisation des intervenants, les profils vocaux et les résumés générés par l'IA aident à dégager des informations clés des réunions, entretiens et conférences.
Avec la prise en charge multi-utilisateurs, le SSO OIDC, une API REST avec webhooks, et des intégrations pour n8n, Zapier et Make, Speakr s'intègre naturellement aux flux de travail des équipes. L'auto-hébergement vous permet de garder le contrôle total de tous vos enregistrements et transcriptions.
Principales fonctionnalités de Speakr
Backends de transcription flexibles
Connectez-vous à WhisperX, OpenAI, Mistral, ou à tout service RVS compatible pour répondre à vos exigences en matière de confidentialité et de précision.
Diarisation des locuteurs
Identifier et étiqueter automatiquement les locuteurs individuels dans les enregistrements, avec la prise en charge des profils vocaux lors de l'utilisation de WhisperX.
Résumés et recherche IA
Générez des résumés automatiques et utilisez le mode de recherche sémantique pour rechercher le sens dans l'ensemble de votre bibliothèque de transcriptions.
Multi-utilisateur et SSO
Prendre en charge plusieurs utilisateurs avec un partage granulaire, des liens publics et l'authentification unique OIDC, y compris Keycloak, Azure AD, Google et Auth0.
Intégrations de flux de travail
Déclenchez l'automatisation en aval via REST API et webhooks, avec des connecteurs prêts à l'emploi pour n8n, Zapier et Make.
Pourquoi choisir Hostinger pour Speakr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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