Déployer Pangolin Newt : installation en un clic
Client de tunnel WireGuard en espace utilisateur qui expose de manière sécurisée des services privés via la plateforme d'accès à distance Pangolin.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pangolin Newt
Pangolin Newt est un client de tunnel WireGuard entièrement en espace utilisateur et un proxy TCP/UDP conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès sensible à l'identité de Pangolin. Fonctionnant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic applicatif en toute sécurité.
Le déploiement de Newt sur votre VPS, parallèlement à vos services, vous offre un accès à distance de confiance zéro aux ressources privées depuis n'importe où, avec un accès régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition IP publique ni surcharge VPN traditionnelle n'est requise.
Principales fonctionnalités de Pangolin Newt
WireGuard en espace utilisateur
Fonctionne entièrement dans l'espace utilisateur sans modules de noyau ni privilèges élevés, ce qui le rend sûr et simple à déployer dans des environnements conteneurisés.
Accès Confiance Zéro
L'accès à toutes les ressources est contrôlé par les politiques d'identité de Pangolin, garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder aux services privés.
Proxy TCP/UDP Intégré
Agit à la fois comme gestionnaire de tunnel et proxy d'application, acheminant le trafic pour plusieurs services via une seule connexion WireGuard chiffrée.
Gestion automatique des tunnels
Maintient une connexion WebSocket persistante au plan de contrôle Pangolin afin que les tunnels soient automatiquement rétablis après des interruptions réseau.
Prise en charge de la traversée NAT
Se connecte de manière fiable derrière les pare-feu et les réseaux restrictifs sans redirection de port manuelle ni modification de votre configuration réseau.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pangolin Newt
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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