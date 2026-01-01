Overseerr est l'outil de gestion des demandes de médias open source par excellence pour les opérateurs de serveurs Plex. Les utilisateurs naviguent sur une interface époustouflante, propulsée par TMDb, pour découvrir et demander des films ou des séries ; les administrateurs examinent et approuvent ces demandes, qui sont ensuite automatiquement traitées via Sonarr et Radarr. L'authentification Plex offre une connexion unique (SSO) transparente, et le scanner de bibliothèque empêche les téléchargements en double en vérifiant ce qui est déjà disponible.

L'auto-hébergement d'Overseerr sur votre VPS offre à votre communauté Plex un portail raffiné et toujours accessible, sans exposer les outils d'automatisation en arrière-plan. Des ressources dédiées garantissent une découverte rapide des médias avec des illustrations haute résolution, tandis que le stockage persistant protège l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les paramètres d'intégration lors des redémarrages et des mises à jour.