Déployer Overseerr en un clic.
Outil de gestion des demandes de contenus et de découverte pour Plex, avec navigation optimisée par TMDb, processus de validation et intégration automatique à Sonarr et Radarr.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Overseerr
Overseerr est l'outil de gestion des demandes de médias open source par excellence pour les opérateurs de serveurs Plex. Les utilisateurs naviguent sur une interface époustouflante, propulsée par TMDb, pour découvrir et demander des films ou des séries ; les administrateurs examinent et approuvent ces demandes, qui sont ensuite automatiquement traitées via Sonarr et Radarr. L'authentification Plex offre une connexion unique (SSO) transparente, et le scanner de bibliothèque empêche les téléchargements en double en vérifiant ce qui est déjà disponible.
L'auto-hébergement d'Overseerr sur votre VPS offre à votre communauté Plex un portail raffiné et toujours accessible, sans exposer les outils d'automatisation en arrière-plan. Des ressources dédiées garantissent une découverte rapide des médias avec des illustrations haute résolution, tandis que le stockage persistant protège l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les paramètres d'intégration lors des redémarrages et des mises à jour.
Principales fonctionnalités de Overseerr
Plex Authentification unique
Les utilisateurs s'authentifient avec leurs comptes Plex et les autorisations se synchronisent automatiquement, il n'y a donc pas de couche de gestion des utilisateurs distincte à maintenir.
Intégration de Sonarr et Radarr
Les requêtes approuvées sont directement transmises à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une livraison dans la bibliothèque, bouclant la boucle sans intervention manuelle.
Interface de découverte TMDb
Une expérience de navigation visuellement riche, propulsée par The Movie Database, permet aux utilisateurs d'explorer du contenu tendance, populaire et recommandé avant de faire des requêtes.
Flux de travail d'approbation des demandes
Les administrateurs examinent les demandes en attente via un tableau de bord intuitif avec la possibilité d'approuver, de refuser ou de définir des quotas par utilisateur pour gérer la capacité de stockage.
Notifications multicanal
Tient les utilisateurs informés de l'état des requêtes via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover, et plus encore, chaque canal étant configurable indépendamment.
Pourquoi choisir Hostinger pour Overseerr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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