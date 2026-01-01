Mail-Archiver est une plateforme d'archivage et de recherche d'e-mails open source basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Elle se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous ayez toujours une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.

L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails met la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme sous votre contrôle total — sans accès cloud tiers, sans frais par boîte aux lettres et sans dépendance à la politique de rétention de votre fournisseur d'e-mails. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes à travers des années d'historique.