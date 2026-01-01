Déployer Mail-Archiver en un clic.
Plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée qui se connecte à n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 et conserve chaque message localement.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mail-Archiver
Mail-Archiver est une plateforme d'archivage et de recherche d'e-mails open source basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Elle se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous ayez toujours une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.
L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails met la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme sous votre contrôle total — sans accès cloud tiers, sans frais par boîte aux lettres et sans dépendance à la politique de rétention de votre fournisseur d'e-mails. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes à travers des années d'historique.
Principales fonctionnalités de Mail-Archiver
Synchronisation IMAP et M365
Archive automatiquement les e-mails de n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 selon un calendrier configurable, maintenant votre copie locale toujours à jour.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans tous les e-mails et pièces jointes archivés, avec des filtres par expéditeur, plage de dates et boîte aux lettres.
Exportez et restaurez
Exporter des boîtes aux lettres entières au format .mbox ou des fichiers .eml compressés, ou restaurer les e-mails sélectionnés vers n'importe quelle boîte aux lettres de destination.
Accès multi-utilisateur
Gérer plusieurs utilisateurs avec les rôles Administrateur, Gestionnaire autonome et Standard, chacun avec des autorisations par compte et un journal d'accès complet.
Politiques de rétention
Supprimer automatiquement les e-mails du serveur de messagerie source après un nombre de jours défini tout en conservant l'archive locale intacte.
Importation MBox et EML
Importez des archives .mbox ou .eml existantes jusqu'à 10 Go pour migrer depuis d'autres clients de messagerie ou outils d'archivage.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mail-Archiver
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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