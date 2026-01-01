Déployer Temporal en 1 clic.
Plateforme d'exécution de flux de travail durables open source pour la création d'applications tolérantes aux pannes et de longue durée à grande échelle.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Temporal
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Temporal
Temporal est une plateforme d'exécution de workflows durables open source qui permet aux développeurs d'écrire des applications à longue durée de vie et tolérantes aux pannes comme du code ordinaire. Les workflows écrits avec Temporal survivent automatiquement aux plantages de processus, aux partitions réseau et aux pannes d'infrastructure — sans nécessiter de points de contrôle manuels, de machines d'état dans des bases de données ou de logique de nouvelle tentative complexe. Lorsqu'un worker redémarre, l'exécution reprend exactement là où elle s'était arrêtée.
Ce déploiement exécute la pile complète de Temporal : le serveur avec PostgreSQL pour la persistance et Elasticsearch pour la recherche d'historique de workflow et la visibilité. L'interface utilisateur web incluse vous permet de surveiller les workflows actifs, d'inspecter les historiques d'événements, de rechercher des exécutions par statut ou attributs personnalisés, et de déclencher des signaux — offrant à votre équipe une observabilité complète des processus métier en cours d'exécution.
Principales fonctionnalités de Temporal
Exécution durable
Les flux de travail survivent automatiquement aux pannes de processus et aux redémarrages d'infrastructure, reprenant exactement là où ils s'étaient arrêtés sans infrastructure supplémentaire.
Visibilité du flux de travail
La recherche optimisée par Elasticsearch vous permet de filtrer et d'inspecter les exécutions de workflows par statut, type de workflow, attributs de recherche personnalisés ou plage horaire.
Tentatives automatiques
Définir des stratégies de nouvelle tentative avec un délai d'attente configurable sur toute activité afin que les échecs transitoires soient gérés sans modifier le code de l'application.
Flux de travail de longue durée
Prend en charge nativement les workflows qui peuvent durer des minutes, des jours ou des années — y compris les minuteurs programmés, les étapes d'approbation humaine et les signaux externes.
SDK multi-langues
Les travailleurs se connectent via gRPC en utilisant les SDK officiels pour Go, Python, Java, TypeScript, .NET et PHP.
Pourquoi choisir Hostinger pour Temporal
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.