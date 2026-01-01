InsForge est une plateforme backend tout-en-un, open-source, conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments essentiels dont les applications modernes ont besoin — authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèle LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter par programmation.

L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des comptes utilisateurs, des données d'application et des fichiers téléchargés, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.