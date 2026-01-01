Déployer InsForge en un clic.
Plateforme backend open-source pour agents de codage IA, regroupant l'authentification, Postgres, le stockage et les fonctions edge.
Trouvez le forfait VPS idéal pour InsForge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec InsForge
InsForge est une plateforme backend tout-en-un, open-source, conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments essentiels dont les applications modernes ont besoin — authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèle LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter par programmation.
L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des comptes utilisateurs, des données d'application et des fichiers téléchargés, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.
Principales fonctionnalités de InsForge
Agent IA natif
Le serveur MCP intégré expose l'authentification, la base de données, le stockage et les fonctions comme des outils que les agents de codage IA peuvent appeler directement lors de la création de votre application.
PostgreSQL avec API automatique
PostgREST intégré transforme instantanément votre schéma en une API REST versionnée avec une sécurité au niveau des lignes, vous permettant ainsi de livrer des points de terminaison sans écrire de code passe-partout.
Authentification intégrée
L'authentification par e-mail et mot de passe ainsi que les fournisseurs OAuth (Google, GitHub, Discord, et plus encore) sont prêts à être intégrés à votre client avec un seul appel SDK.
Fonctions Edge sur Deno
Écrivez des fonctions TypeScript sans serveur qui s'exécutent sur un environnement d'exécution Deno isolé avec un accès direct à la base de données et à la couche de stockage.
Stockage compatible S3
Téléchargez, servez et gérez les permissions des fichiers via une couche de stockage compatible S3 qui fonctionne localement sur disque ou avec n'importe quel compartiment S3.
Passerelle de modèle unifiée
Une passerelle compatible OpenAI permet à votre application d'appeler plusieurs fournisseurs de LLM via une seule interface API, avec un suivi d'utilisation et une rotation des clés gérés de manière centralisée.
Pourquoi choisir Hostinger pour InsForge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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