Déployer Faktory en 1 clic.
Serveur de jobs en arrière-plan hautes performances et indépendant du langage, avec une interface utilisateur web intégrée pour le suivi et la gestion des jobs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Faktory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Faktory
Faktory est un serveur de tâches d'arrière-plan autonome qui offre un traitement de tâches puissant à n'importe quel langage de programmation. Il fournit une interface simple basée sur un protocole afin que les workers écrits en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP et autres puissent tous partager la même infrastructure de tâches sans être liés à un seul écosystème linguistique.
L'auto-hébergement de Faktory sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les files d'attente de tâches, la logique de réessai et les données de performance. Le tableau de bord web intégré vous permet de surveiller le débit, d'inspecter les tâches échouées et de gérer les files d'attente en temps réel sans aucun outil supplémentaire.
Principales fonctionnalités de Faktory
Conception indépendante de la langue
Tout langage disposant d'une bibliothèque cliente Faktory peut mettre en file d'attente et traiter des tâches, facilitant ainsi l'intégration à travers des piles polyglottes.
Tableau de bord Web intégré
Surveillez les profondeurs de file d'attente, le débit des tâches et les échecs grâce à une interface utilisateur intuitive basée sur un navigateur, disponible prête à l'emploi.
Persistance fiable des tâches
Les tâches sont stockées sur disque à l'aide d'un magasin intégré compatible Redis, garantissant qu'aucun travail n'est perdu en cas de redémarrage ou de défaillance.
Nouvelles tentatives automatiques
Les tâches échouées sont automatiquement réessayées avec des stratégies de temporisation configurables, réduisant l'intervention manuelle pour les erreurs transitoires.
Priorisation de la file d'attente
Acheminez les tâches vers des files d'attente nommées avec des poids configurables afin que le travail à haute priorité soit toujours traité en premier.
Pourquoi choisir Hostinger pour Faktory
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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