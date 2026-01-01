Déployer eLabFTW avec une installation en un clic.
Cahier de laboratoire électronique open-source pour les équipes de recherche afin de suivre les expériences, les échantillons et les protocoles.
Trouvez le forfait VPS idéal pour eLabFTW
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec eLabFTW
eLabFTW est un carnet de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open-source conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les cahiers papier et les feuilles de calcul éparses par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques enregistrent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées entre les équipes.
L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS maintient les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle institutionnel — pas de cloud tiers, pas de tarification par utilisateur et aucun risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.
Principales fonctionnalités de eLabFTW
Carnet d'expériences
Éditeur de texte enrichi et Markdown avec LaTeX, mise en évidence du code, pièces jointes et historique des versions pour chaque entrée d'expérience.
Base de données d'exemple
Suivez les réactifs, les équipements, les anticorps et les lignées cellulaires avec des types d'articles personnalisés, des métadonnées et des emplacements d'inventaire dans tout le laboratoire.
Collaboration d'équipe
Partagez des expériences et des ressources entre les équipes grâce à un contrôle d'accès granulaire par élément et par utilisateur et à une bibliothèque de modèles partagée.
Protocoles réutilisables
Créez une bibliothèque de protocoles versionnée que tout membre de l'équipe peut cloner dans une nouvelle expérience, en gardant les méthodes cohérentes et reproductibles.
Horodatages fiables
Horodater cryptographiquement les enregistrements d'expériences via les autorités RFC 3161 afin de prouver la date d'enregistrement des données pour les besoins de la propriété intellectuelle et d'audit.
Exportations PDF et ZIP
Générez des rapports PDF signés ou des archives ZIP complètes d'expériences et de ressources pour l'archivage, l'examen réglementaire ou la publication.
Pourquoi choisir Hostinger pour eLabFTW
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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