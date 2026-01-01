Déployer Pastefy en 1 clic.
Pastebin auto-hébergé avec coloration syntaxique pour plus de 100 langages, organisation en dossiers, protection par mot de passe et une API REST pour un accès programmatique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pastefy
Pastefy est une plateforme pastebin auto-hébergée qui offre aux développeurs et aux équipes une alternative privée et riche en fonctionnalités aux services publics de partage de code. Il propose la coloration syntaxique pour plus de 100 langages de programmation, l'organisation en dossiers pour les collections d'extraits, des pastes protégés par mot de passe et une expiration configurable, couvrant ainsi tous les scénarios de partage de code sans envoyer de contenu sensible à des serveurs tiers. Une API REST permet la création programmatique d'extraits à partir de pipelines CI, d'éditeurs et de scripts d'automatisation.
L'auto-hébergement de Pastefy sur votre VPS permet de garder les clés API, les identifiants de base de données, les configurations internes et la logique propriétaire entièrement au sein de votre infrastructure. Vous éliminez les limites de taille et de débit des services pastebin publics et vous donnez la possibilité d'appliquer des politiques de rétention de données personnalisées qui répondent aux exigences de sécurité et de conformité de votre organisation.
Principales fonctionnalités de Pastefy
Coloration syntaxique
Prend en charge plus de 100 langages de programmation et de balisage avec une coloration syntaxique précise, rendant le code complexe lisible lors des révisions, des sessions de débogage et de la programmation en binôme.
Textes protégés par mot de passe
Protégez les extraits sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires autorisés puissent consulter les identifiants, les fichiers de configuration ou le code propriétaire partagés lors du dépannage.
Organisation des dossiers
Regroupez les extraits de code associés dans des dossiers et maintenez des collections organisées de modèles réutilisables, d'exemples de configuration et d'implémentations de référence.
Expiration du collage
Définissez des délais d'expiration afin que les informations de débogage sensibles, les jetons temporaires et les journaux d'incidents soient automatiquement supprimés sans nécessiter de nettoyage manuel.
Accès à l'API REST
Créez et récupérez des pastes par programmation à partir de pipelines CI/CD, de plugins d'éditeur et de scripts d'automatisation, à l'aide d'une API REST simple.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pastefy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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