Pastefy est une plateforme pastebin auto-hébergée qui offre aux développeurs et aux équipes une alternative privée et riche en fonctionnalités aux services publics de partage de code. Il propose la coloration syntaxique pour plus de 100 langages de programmation, l'organisation en dossiers pour les collections d'extraits, des pastes protégés par mot de passe et une expiration configurable, couvrant ainsi tous les scénarios de partage de code sans envoyer de contenu sensible à des serveurs tiers. Une API REST permet la création programmatique d'extraits à partir de pipelines CI, d'éditeurs et de scripts d'automatisation.

L'auto-hébergement de Pastefy sur votre VPS permet de garder les clés API, les identifiants de base de données, les configurations internes et la logique propriétaire entièrement au sein de votre infrastructure. Vous éliminez les limites de taille et de débit des services pastebin publics et vous donnez la possibilité d'appliquer des politiques de rétention de données personnalisées qui répondent aux exigences de sécurité et de conformité de votre organisation.