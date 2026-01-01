Déployer Checkrr en 1 clic.
Analyser les bibliothèques Plex et Jellyfin à la recherche de médias corrompus et remplacer automatiquement les fichiers défectueux via Sonarr, Radarr et Lidarr.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Checkrr
Checkrr est un scanner d'intégrité de bibliothèque open-source qui protège les grandes collections de médias de la corruption silencieuse. Il exécute des vérifications ffprobe, de nombre magique et de type MIME sur chaque fichier vidéo, audio et de sous-titres de votre bibliothèque, puis hache les fichiers vérifiés dans une base de données bbolt afin que les analyses futures ignorent le contenu connu comme bon et se terminent en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.
Lorsqu'un fichier échoue à l'inspection, Checkrr se connecte à la pile arr que vous utilisez déjà — Sonarr, Radarr ou Lidarr — supprime la copie corrompue et déclenche un nouveau téléchargement via le service correspondant. L'auto-hébergement de Checkrr maintient votre inventaire multimédia sous votre propre contrôle, sans limites d'API tierces et sans coût continu.
Principales fonctionnalités de Checkrr
Analyses d'intégrité ffprobe
Détecte les fichiers tronqués, mal étiquetés et illisibles que Plex et Jellyfin ignorent silencieusement pendant la lecture.
Sonarr Radarr Lidarr
Supprime les fichiers corrompus et déclenche un nouveau téléchargement via votre pile arr existante sans intervention manuelle.
Réanalyses rapides basées sur le hachage
Stocke les hachages de fichiers dans une base de données bbolt afin que les analyses répétées ignorent le contenu vérifié et se terminent sur des bibliothèques de plusieurs téraoctets en quelques minutes.
Prise en charge des tableaux multi-instances
Se connecte à plusieurs instances Sonarr et Radarr simultanément, avec des mappages de chemins par instance pour les bibliothèques 4K, d'animes et standard.
Notifications intégrées
Envoie les résultats à Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, aux webhooks, à SMTP et à Healthchecks pour les analyses planifiées non surveillées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Checkrr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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