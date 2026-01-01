ZNC est un bouncer IRC avancé (également appelé BNC) qui maintient une connexion persistante aux réseaux IRC en votre nom. Il enregistre les messages pendant que vous êtes hors ligne, les rejoue lorsque vous vous reconnectez, et vous permet de vous connecter depuis plusieurs clients IRC à la même identité simultanément. Après plus de 15 ans de développement, ZNC reste la norme de facto pour les bouncers IRC auto-hébergés.

L'auto-hébergement de ZNC sur un VPS vous offre une présence IRC stable et toujours en ligne avec un historique complet des messages, des plugins modulaires pour les notifications, la journalisation et l'identification, ainsi qu'une interface d'administration web pour ajouter des réseaux et configurer des canaux sans toucher aux fichiers de configuration.