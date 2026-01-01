Tyk Gateway est une passerelle API entièrement open source qui gère l'authentification, la limitation de débit, les quotas et la transformation des requêtes pour vos services backend. Sous licence Mozilla Public License 2.0, chaque fonctionnalité de la passerelle est disponible sans clé de licence — OAuth 2.0, la validation JWT, le proxy GraphQL et le support des plugins sont tous inclus dans la version open source.

Redis est la seule dépendance, fournissant un stockage de session distribué et des compteurs de limitation de débit. La configuration est gérée via une API de gestion REST, rendant Tyk compatible avec les workflows d'infrastructure en tant que code et les pipelines CI/CD. L'auto-hébergement maintient tout le trafic API, les identifiants et les données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure.