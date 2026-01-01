Déployer Tyk Gateway en un clic.
Passerelle API open-source pour sécuriser, gérer et surveiller les API REST, GraphQL et gRPC sans licence payante ni barrières de fonctionnalités.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tyk Gateway
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tyk Gateway
Tyk Gateway est une passerelle API entièrement open source qui gère l'authentification, la limitation de débit, les quotas et la transformation des requêtes pour vos services backend. Sous licence Mozilla Public License 2.0, chaque fonctionnalité de la passerelle est disponible sans clé de licence — OAuth 2.0, la validation JWT, le proxy GraphQL et le support des plugins sont tous inclus dans la version open source.
Redis est la seule dépendance, fournissant un stockage de session distribué et des compteurs de limitation de débit. La configuration est gérée via une API de gestion REST, rendant Tyk compatible avec les workflows d'infrastructure en tant que code et les pipelines CI/CD. L'auto-hébergement maintient tout le trafic API, les identifiants et les données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Tyk Gateway
Middleware d'authentification
Protégez les API avec OAuth 2.0, JWT, les signatures HMAC, l'authentification de base, le TLS mutuel ou les clés API — aucun code d'authentification personnalisé n'est requis.
Limitation du débit et quotas
Appliquer des limites de débit et des quotas d'utilisation par utilisateur, par application ou par politique pour prévenir les abus et garantir un accès équitable.
Prise en charge multi-protocole
Acheminez les API REST, GraphQL, gRPC, TCP et WebSocket via une passerelle unique avec une transformation et un proxy tenant compte du protocole.
Demande de transformation
Réécrire les URL, injecter ou supprimer des en-têtes, modifier les corps de requête et de réponse, et convertir entre SOAP et GraphQL en ligne.
Middleware de plugin
Étendre le comportement de la passerelle avec une logique personnalisée écrite en JavaScript, Python, Go ou gRPC sans modifier la base de code principale.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tyk Gateway
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.