Jusqu’à 70 % de rabais sur Jellyfin

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Serveur multimédia gratuit et open source pour diffuser votre bibliothèque personnelle de films, séries TV et musique sur n'importe quel appareil.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jellyfin

Jellyfin est le principal serveur multimédia gratuit et open source — une alternative communautaire à Plex et Emby sans abonnement premium, sans suivi et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il diffuse votre collection multimédia personnelle vers les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs intelligents et les applications dédiées sur Roku, Android TV, Apple TV et Fire TV avec récupération automatique des métadonnées et transcodage accéléré par le matériel.

L'auto-hébergement de Jellyfin sur un VPS vous donne un accès 24h/24 et 7j/7 à votre médiathèque depuis n'importe où dans le monde, avec une bande passante dédiée pour les flux simultanés et sans dépendance à votre connexion internet domestique. Vos médias, votre historique de visionnage et vos préférences utilisateur restent entièrement sous votre contrôle, sans aucun frais d'abonnement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Jellyfin

Transcodage matériel

L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et VA-API permet un transcodage fluide en temps réel pour les appareils qui ne peuvent pas lire le format source nativement.

TV en direct et DVR

Connectez des tuners réseau comme HDHomeRun ou des sources M3U pour regarder et enregistrer des diffusions en direct directement via l'interface Jellyfin.

Applications multiplateformes

Les applications natives pour Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV et Apple TV permettent à tout appareil domestique d'accéder à la médiathèque sans navigateur.

Permissions multi-utilisateur

Créez des comptes séparés pour les membres de la famille avec des bibliothèques individuelles, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu par utilisateur.

Sessions SyncPlay

Regardez le même contenu simultanément avec des amis ou de la famille à distance, avec une lecture synchronisée et une file d'attente partagée.

Pourquoi choisir Hostinger pour Jellyfin

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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