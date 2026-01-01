Déployer Jellyfin en 1 clic.
Serveur multimédia gratuit et open source pour diffuser votre bibliothèque personnelle de films, séries TV et musique sur n'importe quel appareil.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Jellyfin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jellyfin
Jellyfin est le principal serveur multimédia gratuit et open source — une alternative communautaire à Plex et Emby sans abonnement premium, sans suivi et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il diffuse votre collection multimédia personnelle vers les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs intelligents et les applications dédiées sur Roku, Android TV, Apple TV et Fire TV avec récupération automatique des métadonnées et transcodage accéléré par le matériel.
L'auto-hébergement de Jellyfin sur un VPS vous donne un accès 24h/24 et 7j/7 à votre médiathèque depuis n'importe où dans le monde, avec une bande passante dédiée pour les flux simultanés et sans dépendance à votre connexion internet domestique. Vos médias, votre historique de visionnage et vos préférences utilisateur restent entièrement sous votre contrôle, sans aucun frais d'abonnement.
Principales fonctionnalités de Jellyfin
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et VA-API permet un transcodage fluide en temps réel pour les appareils qui ne peuvent pas lire le format source nativement.
TV en direct et DVR
Connectez des tuners réseau comme HDHomeRun ou des sources M3U pour regarder et enregistrer des diffusions en direct directement via l'interface Jellyfin.
Applications multiplateformes
Les applications natives pour Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV et Apple TV permettent à tout appareil domestique d'accéder à la médiathèque sans navigateur.
Permissions multi-utilisateur
Créez des comptes séparés pour les membres de la famille avec des bibliothèques individuelles, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu par utilisateur.
Sessions SyncPlay
Regardez le même contenu simultanément avec des amis ou de la famille à distance, avec une lecture synchronisée et une file d'attente partagée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jellyfin
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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