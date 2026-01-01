Jellyfin est le principal serveur multimédia gratuit et open source — une alternative communautaire à Plex et Emby sans abonnement premium, sans suivi et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il diffuse votre collection multimédia personnelle vers les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs intelligents et les applications dédiées sur Roku, Android TV, Apple TV et Fire TV avec récupération automatique des métadonnées et transcodage accéléré par le matériel.

L'auto-hébergement de Jellyfin sur un VPS vous donne un accès 24h/24 et 7j/7 à votre médiathèque depuis n'importe où dans le monde, avec une bande passante dédiée pour les flux simultanés et sans dépendance à votre connexion internet domestique. Vos médias, votre historique de visionnage et vos préférences utilisateur restent entièrement sous votre contrôle, sans aucun frais d'abonnement.