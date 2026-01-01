Déployer Ryot en un clic.
Traqueur auto-hébergé pour la consommation de médias, les activités physiques, les livres et les habitudes quotidiennes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Ryot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) est une plateforme open-source auto-hébergée pour suivre les médias que vous consommez, les entraînements que vous effectuez, les livres que vous lisez et les habitudes que vous développez. Il extrait les métadonnées de sources comme TMDB, Audible et OpenLibrary afin que vous passiez du temps à suivre, et non à taper.
Héberger Ryot sur votre propre VPS permet de garder toutes vos données personnelles privées — pas d'analyses tierces, pas de publicités et aucun risque de fermeture de service. Vous possédez chaque enregistrement dès le premier jour.
Principales fonctionnalités de Ryot
Suivi des médias
Enregistrez les films, séries télévisées, animes, mangas, podcasts et jeux vidéo avec des métadonnées automatiques de TMDB, IGDB, et plus encore.
Suivi de la forme physique
Enregistrez vos entraînements et exercices avec des séries, des répétitions et des poids pour suivre vos progrès au fil du temps.
Suivi de livres et de livres audio
Suivez la progression de la lecture et de l'écoute avec les métadonnées extraites de OpenLibrary et Audible.
Importation et exportation
Migrez les données de Goodreads, Trakt, MyAnimeList et d'autres outils de suivi populaires avec des importateurs intégrés.
Accès API
API GraphQL complète avec des jetons d'accès administrateur pour la création d'intégrations et d'automatisations personnalisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ryot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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