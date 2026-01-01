Notifuse est une plateforme d'email open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'emails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services par abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par email et gardant vos données d'abonnés entièrement privées et sous votre contrôle.

La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'emails, notamment Amazon SES, Mailgun et Postmark, afin que vous puissiez acheminer les messages via le backend qui correspond le mieux à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les emails transactionnels programmatiques offrent aux marketeurs et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.