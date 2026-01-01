Déployer Notifuse en 1 clic.
Plateforme d'e-mail auto-hébergée pour les campagnes marketing et les e-mails transactionnels avec livraison multi-fournisseurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Notifuse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Notifuse
Notifuse est une plateforme d'email open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'emails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services par abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par email et gardant vos données d'abonnés entièrement privées et sous votre contrôle.
La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'emails, notamment Amazon SES, Mailgun et Postmark, afin que vous puissiez acheminer les messages via le backend qui correspond le mieux à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les emails transactionnels programmatiques offrent aux marketeurs et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.
Principales fonctionnalités de Notifuse
Éditeur de campagne
Créez des campagnes de courriel avec un éditeur visuel par glisser-déposer, incluant des tests A/B, la planification et un aperçu en temps réel.
API d'e-mail transactionnel
Envoyez des e-mails déclenchés par des événements par programmation via l'API REST avec des modèles Liquid pour un contenu personnalisé dynamique.
Livraison multi-fournisseurs
Acheminez les e-mails via Amazon SES, Mailgun, Postmark ou tout autre fournisseur SMTP sans modifier vos modèles ou vos flux de travail.
Segmentation des abonnés
Ciblez les campagnes sur des segments d'audience spécifiques en fonction des attributs des abonnés et de l'historique d'engagement passé.
Suivi des ouvertures et des clics
Mesurez les performances de vos campagnes grâce à des taux d'ouverture détaillés, un suivi des clics et des analyses de livraison intégrés au tableau de bord.
Pourquoi choisir Hostinger pour Notifuse
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés