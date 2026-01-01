Déployer Dufs en un clic.
Serveur de fichiers léger et auto-hébergé avec une interface web épurée, support WebDAV et contrôle d'accès par chemin.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dufs
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dufs
Dufs est un serveur de fichiers open-source léger qui vous permet de parcourir, télécharger, téléverser et gérer des fichiers via une interface web épurée. Il prend en charge WebDAV, vous pouvez donc monter votre stockage comme un lecteur réseau sur Windows, macOS ou Linux en utilisant n'importe quel client de gestion de fichiers standard — aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire sur l'appareil de connexion.
L'auto-hébergement de Dufs sur votre VPS maintient vos fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais de stockage cloud, sans limites de taille de fichier imposées par les fournisseurs, et sans accès tiers à vos données. Configurez des règles d'accès en lecture-écriture ou en lecture seule par répertoire, protégez les chemins d'accès avec des identifiants, et partagez des fichiers en toute sécurité via HTTPS grâce à l'intégration Traefik intégrée.
Principales fonctionnalités de Dufs
Navigateur de fichiers Web
Parcourir, téléverser, télécharger, renommer et supprimer des fichiers depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel client supplémentaire.
Protocole WebDAV
Montez votre serveur Dufs comme un lecteur réseau natif sur Windows, macOS ou Linux en utilisant le support WebDAV intégré du système d'exploitation.
Contrôle d'accès par chemin
Appliquez des règles distinctes de lecture-écriture ou de lecture seule à différents répertoires, chacun protégé par des identifiants individuels.
Recherche de fichiers et aperçu
Recherchez dans vos fichiers stockés par nom et prévisualisez les formats courants tels que les images, le texte et la vidéo directement dans le navigateur.
Conteneur unique
Fonctionne comme un conteneur léger unique sans base de données externe — facile à sauvegarder, migrer et maintenir.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dufs
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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