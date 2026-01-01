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Plateforme de portail de données open source pour la publication, le partage et la découverte d'ensembles de données de recherche et gouvernementaux.

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$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec CKAN

CKAN est le principal système de gestion de données open source utilisé par les gouvernements nationaux, régionaux et municipaux, ainsi que par les institutions de recherche, pour alimenter les portails de données publiques. Il combine un catalogue de jeux de données structuré, des schémas de métadonnées riches, un backend de recherche en texte intégral et un DataStore tabulaire qui expose les fichiers CSV et Excel téléchargés via une API REST interrogeable.

L'auto-hébergement de CKAN sur votre propre VPS garde chaque jeu de données, structure organisationnelle et jeton API sous votre contrôle, sans frais par jeu de données et sans accès tiers à vos enregistrements. La plateforme est hautement extensible grâce à des centaines de plugins communautaires couvrant la collecte, les données spatiales, l'échange DCAT, l'authentification unique et les schémas personnalisés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de CKAN

Catalogue de jeux de données complets

Organisez les jeux de données en groupes et organisations avec des schémas de métadonnées personnalisés, des balises, des licences et un historique de révision complet par ressource.

API de magasin de données interrogeable

Les fichiers CSV et Excel téléchargés sont chargés dans un DataStore basé sur PostgreSQL qui expose des fonctionnalités de filtrage, de tri et de requêtes SQL via REST.

Recherche basée sur Solr

Un index Solr dédié offre une recherche à facettes rapide à travers les titres, les descriptions, les balises et les champs personnalisés, même sur des portails contenant des millions d'enregistrements.

Collecteurs et DCAT

Extraire les métadonnées depuis d'autres points d'accès CKAN, CSW et DCAT pour fédérer des jeux de données entre les institutions sans saisie manuelle.

Autorisations granulaires

Les rôles basés sur l'organisation vous permettent de contrôler qui peut créer, modifier et publier des jeux de données, avec des états de visibilité public, privé et brouillon par ressource.

Pourquoi choisir Hostinger pour CKAN

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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