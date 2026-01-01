Déployer ManageIQ en un clic.
Plateforme de gestion de cloud hybride open source pour les machines virtuelles, les conteneurs, les réseaux et le stockage.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ManageIQ
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ManageIQ
ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration du cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une seule console. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis superpose la politique, l'automatisation et la refacturation.
L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.
Principales fonctionnalités de ManageIQ
Inventaire du cloud hybride
Découvrez et suivez les VMs, les conteneurs, les réseaux et le stockage sur VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure et Google Cloud depuis une seule console.
Politique et conformité
Définir des politiques qui détectent automatiquement les dérives, appliquent le balisage et corrigent les charges de travail non conformes sur chaque fournisseur géré.
Moteur d'automatisation
Exécuter l'automatisation Ruby événementielle, les playbooks Ansible et les workflows d'approbation afin de provisionner, retirer et reconfigurer des ressources à grande échelle.
Catalogue libre-service
Publiez des catalogues de services avec des quotas et des approbations afin que les équipes puissent demander des machines virtuelles, des conteneurs ou des piles sans avoir à créer de tickets.
Rétrofacturation et mesure
Rétrofacturez les coûts d'infrastructure aux locataires, projets ou départements avec des plans tarifaires basés sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau.
API REST et CLI
Pilotez chaque action de la console à partir d'une API REST versionnée ou de la ligne de commande miqcli pour des workflows d'infrastructure de style GitOps.
Pourquoi choisir Hostinger pour ManageIQ
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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