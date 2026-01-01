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Passerelle API native Java haute performance pour le proxy de service, la conversion de protocole et la gouvernance des API à grande échelle.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
$ CA 27,19
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache ShenYu

Apache ShenYu est une passerelle API open-source, native Java, conçue pour les environnements de microservices qui exigent un débit élevé et une faible latence. Elle agit comme un point d'entrée unifié pour le routage, la conversion de protocole et la gouvernance du trafic à travers les services construits sur Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket, et plus encore. Une architecture de plugins échangeables à chaud vous permet d'activer ou de désactiver les politiques de contrôle du trafic — limitation de débit, authentification, WAF, coupe-circuit — sans redémarrer la passerelle.

La console d'administration fournie offre à votre équipe une visibilité en temps réel et un contrôle dynamique sur les règles de routage, les sélecteurs et les permissions système via un tableau de bord basé sur un navigateur. L'auto-hébergement de ShenYu sur votre propre VPS maintient le trafic API au sein de votre infrastructure, élimine les coûts de sortie cloud par requête et vous permet d'appliquer des politiques de gouvernance sans dépendre d'un service de passerelle API géré.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Apache ShenYu

Extensions échangeables à chaud

Activer, désactiver ou reconfigurer les plugins de trafic — limitation de débit, authentification, WAF, et plus encore — à l'exécution sans redémarrer la passerelle ou interrompre le trafic en direct.

Prise en charge multi-protocole

Gérer les requêtes proxy pour Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket et MQTT depuis un point d'entrée de passerelle unique.

Contrôle dynamique du trafic

Définissez des sélecteurs et des règles de routage via l'interface d'administration qui prennent effet immédiatement, offrant aux équipes d'exploitation un contrôle granulaire sur le service en amont qui reçoit chaque requête.

Observabilité intégrée

Le traçage distribué, l'exportation de métriques et les intégrations de journalisation structurée vous offrent une visibilité de bout en bout sur la latence des API et les taux d'erreur sur tous les services proxifiés.

OAuth 2.0 et authentification JWT

Sécurisez les API avec OAuth 2.0, la validation des jetons JWT ou la vérification de signature personnalisée au niveau de la passerelle avant que les requêtes n'atteignent vos services backend.

Pourquoi choisir Hostinger pour Apache ShenYu

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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