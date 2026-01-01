Déployer Kimai en 1 clic.
Plateforme de suivi du temps open source et gratuite pour les freelances, les agences et les équipes afin d'enregistrer les heures facturables et de générer des factures.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kimai
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kimai
Kimai est une application de suivi du temps open-source mature qui offre aux freelances, agences et entreprises un moyen fiable d'enregistrer les heures facturables, de gérer les projets clients et de produire des factures précises. Avec une interface web épurée, un support multi-utilisateurs et des permissions basées sur les rôles, il s'adapte d'un développeur solo suivant son propre temps à une agence coordonnant des dizaines de membres d'équipe pour de nombreux clients.
Contrairement aux outils de suivi du temps SaaS qui facturent par utilisateur, l'auto-hébergement de Kimai sur votre propre VPS signifie l'absence de coûts d'abonnement récurrents et la propriété complète de vos enregistrements de temps et de vos données de facturation. Ce modèle inclut MySQL pour un stockage durable et prêt pour la production.
Principales fonctionnalités de Kimai
Suivi des heures facturables
Démarrer et arrêter les chronomètres ou saisir les heures manuellement pour tout client, projet ou activité, afin d'obtenir des relevés de facturation précis.
Génération de facture
Créez des factures directement à partir des entrées de temps suivies sans exporter vers un outil séparé.
Rapports détaillés
Filtrez les rapports par utilisateur, projet, client ou plage de dates pour comprendre l'utilisation et soutenir la facturation client.
Extensibilité des plugins
Étendez Kimai avec des plugins communautaires pour des flux de travail personnalisés, des intégrations et des formats d'exportation supplémentaires.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kimai
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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