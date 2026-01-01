PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de tests d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion — qui analysent une cible, choisissent les bons outils et les exécutent dans des conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.

Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini, et PentAGI gère l'ensemble de l'engagement, de la reconnaissance à la création de rapports, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un extracteur web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'analyse sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure au lieu d'un service de sécurité tiers.