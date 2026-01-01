Déployer PentAGI en un clic.
Système d'agent IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de test d'intrusion à partir d'un tableau de bord auto-hébergé unique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PentAGI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PentAGI
PentAGI est un système d'agents IA entièrement autonome qui exécute des tâches complexes de tests d'intrusion sans supervision humaine constante. Il orchestre des agents IA spécialisés — planificateurs, chercheurs, codeurs et testeurs d'intrusion — qui analysent une cible, choisissent les bons outils et les exécutent dans des conteneurs Docker isolés pour découvrir et valider les vulnérabilités.
Connectez vos propres clés OpenAI, Anthropic ou Google Gemini, et PentAGI gère l'ensemble de l'engagement, de la reconnaissance à la création de rapports, en utilisant une base de connaissances consultable, soutenue par une base de données pgvector et un extracteur web intégré. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'analyse sensibles, les identifiants et les résultats entièrement sur votre infrastructure au lieu d'un service de sécurité tiers.
Principales fonctionnalités de PentAGI
Agents IA autonomes
Des agents planificateurs, chercheurs, codeurs et pentesteurs collaborent pour mener des engagements complets sans intervention humaine étape par étape.
Apportez votre propre LLM
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ou Ollama locaux et changez de fournisseurs quand vous le souhaitez.
Exécution d'outil isolée
Les agents démarrent des conteneurs Docker éphémères pour exécuter des outils de sécurité, en isolant chaque commande de l'hôte.
Base de connaissances vectorielle
Une base de données pgvector intégrée donne aux agents une mémoire à long terme des découvertes, des cibles et des étapes précédentes tout au long d'une tâche.
Recherche Web intégrée
Un scraper intégré et des connecteurs de recherche permettent aux agents de collecter des exploits, des avis et de la documentation à la demande.
Pourquoi choisir Hostinger pour PentAGI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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