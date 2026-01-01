Déployer Kotaemon en un clic.
Chatbot de questions-réponses de documents open-source pour discuter avec vos fichiers en utilisant n'importe quel fournisseur de LLM.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kotaemon
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kotaemon
Kotaemon est un outil de questions-réponses de documents basé sur RAG, propre et personnalisable, qui se connecte au LLM de votre choix — d'OpenAI et Azure à une instance Ollama auto-hébergée. Téléchargez des PDF, des documents Word, des feuilles de calcul et des images, puis posez des questions et recevez des réponses étayées par des citations exactes du matériel source.
Contrairement aux services d'IA de documents basés sur le cloud, l'auto-hébergement de Kotaemon garde vos fichiers privés sur votre propre VPS. La variante d'image complète de ce modèle ajoute Tesseract OCR, l'analyse de format LibreOffice et la gestion de documents multimodaux, ce qui le rend adapté aux PDF numérisés, aux fichiers Office et aux documents riches en images.
Principales fonctionnalités de Kotaemon
Prise en charge multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou à tout modèle local hébergé par Ollama sans migrer vos documents ou votre historique de discussion.
Réponses étayées par des citations
Chaque réponse renvoie aux passages exacts de vos documents sources afin que vous puissiez vérifier les affirmations et retrouver les informations directement.
OCR et analyse de documents Office
Tesseract OCR, LibreOffice et ffmpeg sont regroupés pour gérer nativement les PDF numérisés, les fichiers Word et PowerPoint, et les documents basés sur des images.
Récupération GraphRAG
Les backends optionnels GraphRAG et LightRAG améliorent la précision de la récupération pour les ensembles de documents volumineux ou densément référencés.
Accès multi-utilisateur
La gestion des utilisateurs intégrée permet à chaque membre de l'équipe de maintenir des collections de documents privées sous un déploiement partagé unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kotaemon
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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