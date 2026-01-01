Déployer Dasharr en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé qui suit les statistiques d'upload, de download et de primes sur plus de vingt traqueurs de torrents privés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dasharr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dasharr
Dasharr est un tableau de bord open-source Rust et Vue conçu spécifiquement pour les utilisateurs de traqueurs de torrents privés. Il interroge périodiquement chaque indexeur que vous activez, stocke l'historique dans PostgreSQL et met en évidence les tendances à long terme en matière d'upload, de download, de ratio, de points bonus et de primes que les traqueurs eux-mêmes exposent rarement au-delà de la valeur actuelle.
L'auto-hébergement de Dasharr sur votre VPS maintient chaque clé API et l'historique complet de vos comptes de traqueurs entièrement sur votre propre infrastructure plutôt que sur un service tiers. Les statistiques sont collectées toutes les six heures en arrière-plan afin que vous puissiez corréler les uploads, les outils automatisés et les dépenses de primes sur tous vos traqueurs dans une seule chronologie.
Principales fonctionnalités de Dasharr
Prise en charge multi-traqueurs
Collecteurs intégrés pour plus de vingt traqueurs privés, y compris RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, et bien d'autres, sous un tableau de bord unique.
Historique à long terme
Chaque sondage est stocké dans PostgreSQL afin que vous puissiez voir comment l'upload, le ratio et les points bonus évoluent au fil des semaines et des mois au lieu de simplement l'instantané actuel.
Collecte programmée
Les statistiques sont actualisées automatiquement toutes les six heures en arrière-plan, afin que le tableau de bord reflète toujours l'activité récente sans synchronisation manuelle.
Planification des primes
Suivez les gains et les dépenses de primes sur l'ensemble des traqueurs pour planifier le montant pouvant être alloué aux requêtes sur n'importe quelle période choisie.
OpenAPI documenté
Chaque point de terminaison est exposé via un Swagger UI à l'adresse /swagger-ui/ afin que les données puissent être interrogées à partir de scripts personnalisés, Grafana, ou d'autres tableaux de bord.
Privé par conception
Les clés API du tracker ne quittent jamais votre VPS — le backend communique directement avec chaque indexeur et stocke les identifiants dans votre propre base de données PostgreSQL.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dasharr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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