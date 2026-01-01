Déployer Sharkey en 1 clic.
Serveur de microblogage fédéré basé sur Misskey avec des performances améliorées, une prise en charge de l'API Mastodon et une UX moderne.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Sharkey
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Sharkey
Sharkey est un fork de Misskey qui suit la branche principale et offre une expérience sociale raffinée pour le fédivers. Il parle nativement ActivityPub, de sorte que votre communauté peut suivre et interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et le reste du réseau fédéré sans aucun pont.
Comparé à Misskey en amont, Sharkey ajoute l'édition de posts fédérée, les arrière-plans de profil fédérés, la compatibilité avec l'API client Mastodon et des dizaines d'améliorations de l'expérience utilisateur (UX) motivées par les retours de la communauté. L'auto-hébergement de Sharkey sur votre propre VPS garde votre fil d'actualité, vos médias et votre graphe d'abonnés entièrement sous votre contrôle, sans qu'aucun propriétaire de plateforme ne décide qui vous pouvez atteindre.
Principales fonctionnalités de Sharkey
Fédération ActivityPub
Connectez-vous à Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed et tout autre serveur ActivityPub pour atteindre l'ensemble du fediverse depuis votre propre instance.
Compatible avec l'API Mastodon
Utilisez n'importe quel client Mastodon tiers pour publier et naviguer, tout en bénéficiant des fonctionnalités de style Misskey en coulisses.
Émojis et réactions personnalisés
Téléchargez des emojis personnalisés à l'échelle du serveur et réagissez à n'importe quelle publication avec ceux-ci, transformant les fils d'actualité en conversations expressives au-delà du simple texte.
Post-édition fédérée
Modifiez vos publications après les avoir publiées et que la modification se propage proprement aux instances distantes, avec l'historique complet des modifications préservé.
Antennes et listes
Créez des antennes basées sur des mots-clés et des listes d'utilisateurs sélectionnées pour filtrer les fils d'actualité, suivre des sujets et ne jamais manquer les publications qui vous intéressent.
Piloter la gestion des médias
Organisez les images, vidéos et fichiers téléchargés dans un Drive intégré avec des dossiers, une fonction de recherche et une réutilisation pour les publications et les éléments de profil.
Pourquoi choisir Hostinger pour Sharkey
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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