Aptabase est une plateforme d'analyse open-source, axée sur la confidentialité, conçue pour les développeurs d'applications mobiles, de bureau et web. Contrairement aux outils d'analyse de sites web qui suivent les pages vues, Aptabase se concentre sur le suivi d'événements basé sur SDK — les développeurs instrumentent leurs applications avec des SDK légers pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, et plus encore, afin de capturer des événements nommés avec des propriétés optionnelles. Le résultat est un tableau de bord à haute valeur ajoutée montrant ce que les utilisateurs font réellement à l'intérieur de votre application, sans cookies, empreintes numériques ou suivi inter-sites.

L'auto-hébergement d'Aptabase sur un VPS maintient toutes les données analytiques sur votre propre infrastructure, ce qui simplifie la conformité au RGPD et élimine la tarification par événement que les fournisseurs d'analyse cloud facturent à mesure que l'utilisation augmente.