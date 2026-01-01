Déployer Aptabase en 1 clic.
Plateforme d'analyse open source, axée sur la confidentialité, pour applications mobiles, de bureau et web, avec une intégration SDK légère.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Aptabase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Aptabase
Aptabase est une plateforme d'analyse open-source, axée sur la confidentialité, conçue pour les développeurs d'applications mobiles, de bureau et web. Contrairement aux outils d'analyse de sites web qui suivent les pages vues, Aptabase se concentre sur le suivi d'événements basé sur SDK — les développeurs instrumentent leurs applications avec des SDK légers pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, et plus encore, afin de capturer des événements nommés avec des propriétés optionnelles. Le résultat est un tableau de bord à haute valeur ajoutée montrant ce que les utilisateurs font réellement à l'intérieur de votre application, sans cookies, empreintes numériques ou suivi inter-sites.
L'auto-hébergement d'Aptabase sur un VPS maintient toutes les données analytiques sur votre propre infrastructure, ce qui simplifie la conformité au RGPD et élimine la tarification par événement que les fournisseurs d'analyse cloud facturent à mesure que l'utilisation augmente.
Principales fonctionnalités de Aptabase
Suivi des événements SDK
Instrumentez votre application avec un seul appel SDK pour suivre les événements nommés et les propriétés sur toutes les plateformes sans configuration complexe.
Confidentialité par conception
Aucun cookie, aucune empreinte digitale et aucun suivi inter-site — entièrement conforme au RGPD et aux réglementations en matière de confidentialité par défaut.
SDK multiplateformes
SDKs officiels pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, et plus encore couvrent toutes les principales plateformes de développement d'applications.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez les événements et l'activité des utilisateurs en temps réel grâce à un tableau de bord épuré et minimaliste qui met en évidence l'essentiel sans superflu.
Pleine propriété des données
Toutes les données analytiques restent sur votre VPS — pas de dépendance fournisseur, pas de tarification par événement, et aucune plateforme tierce ne reçoit vos données utilisateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Aptabase
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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