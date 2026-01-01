Déployer GPT-Researcher en un clic.
Agent de recherche IA autonome qui effectue des recherches sur le web profond et génère des rapports détaillés et cités en quelques minutes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec GPT-Researcher
GPT-Researcher est un agent IA autonome open-source conçu pour effectuer des recherches en ligne approfondies sur n'importe quel sujet. Il utilise une approche multi-agents — un agent planificateur décompose la question en sous-requêtes, des agents chercheurs recueillent des informations auprès de dizaines de sources simultanément, et un agent rédacteur synthétise les résultats dans un rapport structuré et cité. Cette approche parallèle réduit considérablement le temps nécessaire pour produire du contenu de qualité recherche par rapport à la navigation manuelle ou aux invites LLM à requête unique.
L'auto-hébergement de GPT-Researcher vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM et les API de recherche auxquels vous vous connectez, les données traitées et la manière dont les rapports sont stockés. L'exécuter sur votre propre VPS signifie que les sujets de recherche sensibles restent sur votre infrastructure, sans limites d'utilisation imposées par les services hébergés par des tiers.
Principales fonctionnalités de GPT-Researcher
Recherche multi-agents
Les agents de sous-requêtes parallèles collectent des données à partir de dizaines de sources simultanément, produisant des rapports exhaustifs plus rapidement que n'importe quel flux de recherche à thread unique.
Rapports cités
Chaque rapport généré comprend des citations de source en ligne et une liste de références, rendant les résultats vérifiables et adaptés à un usage professionnel.
Plusieurs types de rapports
Générez des rapports de recherche, des listes de ressources, des plans ou des sorties formatées sur mesure pour correspondre au livrable exact requis par votre flux de travail.
Support LLM flexible
Connectez OpenAI, Anthropic, Ollama, ou tout point de terminaison compatible OpenAI afin de pouvoir équilibrer le coût, la vitesse et la capacité du modèle pour chaque tâche de recherche.
Intégration de la recherche Web
Se connecte à Tavily, Google, Bing et d'autres fournisseurs de recherche pour récupérer des informations en direct et à jour plutôt que de se fier à des données d'entraînement statiques.
Pourquoi choisir Hostinger pour GPT-Researcher
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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