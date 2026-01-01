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Agent de recherche IA autonome qui effectue des recherches sur le web profond et génère des rapports détaillés et cités en quelques minutes.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec GPT-Researcher

GPT-Researcher est un agent IA autonome open-source conçu pour effectuer des recherches en ligne approfondies sur n'importe quel sujet. Il utilise une approche multi-agents — un agent planificateur décompose la question en sous-requêtes, des agents chercheurs recueillent des informations auprès de dizaines de sources simultanément, et un agent rédacteur synthétise les résultats dans un rapport structuré et cité. Cette approche parallèle réduit considérablement le temps nécessaire pour produire du contenu de qualité recherche par rapport à la navigation manuelle ou aux invites LLM à requête unique.

L'auto-hébergement de GPT-Researcher vous donne un contrôle total sur les fournisseurs LLM et les API de recherche auxquels vous vous connectez, les données traitées et la manière dont les rapports sont stockés. L'exécuter sur votre propre VPS signifie que les sujets de recherche sensibles restent sur votre infrastructure, sans limites d'utilisation imposées par les services hébergés par des tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de GPT-Researcher

Recherche multi-agents

Les agents de sous-requêtes parallèles collectent des données à partir de dizaines de sources simultanément, produisant des rapports exhaustifs plus rapidement que n'importe quel flux de recherche à thread unique.

Rapports cités

Chaque rapport généré comprend des citations de source en ligne et une liste de références, rendant les résultats vérifiables et adaptés à un usage professionnel.

Plusieurs types de rapports

Générez des rapports de recherche, des listes de ressources, des plans ou des sorties formatées sur mesure pour correspondre au livrable exact requis par votre flux de travail.

Support LLM flexible

Connectez OpenAI, Anthropic, Ollama, ou tout point de terminaison compatible OpenAI afin de pouvoir équilibrer le coût, la vitesse et la capacité du modèle pour chaque tâche de recherche.

Intégration de la recherche Web

Se connecte à Tavily, Google, Bing et d'autres fournisseurs de recherche pour récupérer des informations en direct et à jour plutôt que de se fier à des données d'entraînement statiques.

Pourquoi choisir Hostinger pour GPT-Researcher

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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