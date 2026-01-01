Déployer Jellyseerr en un clic.
Outil de gestion des demandes de contenus qui permet aux utilisateurs de découvrir et de demander des films ou des séries pour Jellyfin, Emby et Plex.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jellyseerr
Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen raffiné de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs parcourent un catalogue riche, soumettent des demandes et reçoivent des notifications lorsque le contenu est disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur traitement via un tableau de bord épuré.
L'auto-hébergement de Jellyseerr avec votre serveur multimédia conserve tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique via leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.
Principales fonctionnalités de Jellyseerr
Jellyfin SSO
Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants Jellyfin, Emby ou Plex existants — aucune création de compte séparée n'est requise pour les utilisateurs de votre serveur multimédia existant.
Intégration Sonarr et Radarr
Les requêtes approuvées sont envoyées directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une addition à la bibliothèque sans étapes manuelles de l'administrateur.
Flux de travail d'approbation de demande
Les administrateurs examinent les demandes en attente à partir d'un tableau de bord centralisé et les approuvent ou les refusent en un seul clic avant que l'exécution ne commence.
Permissions granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles avec des quotas et des limites de requêtes par utilisateur empêche tout utilisateur unique de surcharger les files d'attente de téléchargement.
Notifications multicanal
Notifier les utilisateurs via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover et webhooks lorsque le contenu qu'ils ont demandé est disponible pour être visionné.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jellyseerr
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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