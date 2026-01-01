Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen raffiné de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs parcourent un catalogue riche, soumettent des demandes et reçoivent des notifications lorsque le contenu est disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur traitement via un tableau de bord épuré.

L'auto-hébergement de Jellyseerr avec votre serveur multimédia conserve tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique via leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.