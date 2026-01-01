RStudio Server est la version web de l'IDE RStudio, l'environnement de développement le plus largement utilisé pour le langage de programmation R. Il fonctionne entièrement dans un navigateur, offrant aux scientifiques des données, aux statisticiens et aux chercheurs le même environnement R riche en fonctionnalités qu'ils auraient sur un poste de travail local — éditeur de script, console, visionneuse de tracés, gestionnaire de paquets et inspecteur d'environnement — sans nécessiter l'installation de R ou RStudio sur la machine de chaque utilisateur.

L'auto-hébergement de RStudio Server sur un VPS offre à votre équipe un environnement R persistant, soutenu par un CPU et une mémoire dédiés. Les analyses, les installations de paquets et les grands ensembles de données restent sur le serveur plutôt que de consommer les ressources de la machine locale, ce qui rend pratique l'exécution de charges de travail R gourmandes en calcul depuis n'importe quel appareil.