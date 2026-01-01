Déployer RStudio Server en un clic.
IDE R basé sur navigateur pour le calcul statistique, l'analyse de données et la visualisation sans installation locale.
Trouvez le forfait VPS idéal pour RStudio Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec RStudio Server
RStudio Server est la version web de l'IDE RStudio, l'environnement de développement le plus largement utilisé pour le langage de programmation R. Il fonctionne entièrement dans un navigateur, offrant aux scientifiques des données, aux statisticiens et aux chercheurs le même environnement R riche en fonctionnalités qu'ils auraient sur un poste de travail local — éditeur de script, console, visionneuse de tracés, gestionnaire de paquets et inspecteur d'environnement — sans nécessiter l'installation de R ou RStudio sur la machine de chaque utilisateur.
L'auto-hébergement de RStudio Server sur un VPS offre à votre équipe un environnement R persistant, soutenu par un CPU et une mémoire dédiés. Les analyses, les installations de paquets et les grands ensembles de données restent sur le serveur plutôt que de consommer les ressources de la machine locale, ce qui rend pratique l'exécution de charges de travail R gourmandes en calcul depuis n'importe quel appareil.
Principales fonctionnalités de RStudio Server
R IDE complet dans le navigateur
L'interface complète de RStudio — éditeur de script, console, explorateur d'environnement et visionneuse de tracés — s'exécute dans votre navigateur sans qu'aucune installation locale de R ne soit requise.
Blocs-notes R Markdown
Créer et rendre des documents R Markdown qui combinent du code, des résultats et du texte en rapports HTML, PDF ou Word reproductibles en un seul clic.
Développement d'applications Shiny
Créez et prévisualisez des applications web Shiny interactives directement depuis l'éditeur avec un volet de prévisualisation en direct pour une itération rapide.
Gestion des paquets
Installez et gérez les packages R depuis CRAN, Bioconductor et GitHub directement depuis l'IDE avec résolution automatique des dépendances.
Intégration Git intégrée
Gérez les versions des scripts, analyses et projets grâce au support intégré de Git et SVN sans quitter l'IDE.
Pourquoi choisir Hostinger pour RStudio Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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