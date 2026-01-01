Déployer Sun-Panel en un clic.
Panneau de navigation personnalisable pour serveur et NAS avec une page d'accueil épurée et un lanceur d'applications pour les auto-hébergeurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Sun-Panel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Sun-Panel
Sun-Panel est une page d'accueil et un panneau de navigation légers et auto-hébergés, conçus pour les serveurs et les appareils NAS. Il vous offre un tableau de bord unique et magnifiquement organisé où vous pouvez lancer tous vos services auto-hébergés et surveiller l'état du système en un coup d'œil. Conçu dans un souci de simplicité, Sun-Panel ne nécessite aucune base de données externe — il fonctionne entièrement sur SQLite.
Avec la prise en charge de l'isolation multi-comptes, des icônes personnalisées de la bibliothèque Iconify, des mini-fenêtres intégrées à la page, et un CSS et JavaScript entièrement personnalisables, Sun-Panel vous permet de créer une page d'accueil qui correspond à votre flux de travail. Déployez-le sur votre VPS et profitez d'une page de démarrage de navigateur personnelle, sans publicité, que vous contrôlez entièrement.
Principales fonctionnalités de Sun-Panel
Support Multi-comptes
Créez des comptes isolés pour différents utilisateurs, chacun avec sa propre disposition de panneau et ses raccourcis d'application.
Pas de base de données externe
Fonctionne entièrement sur SQLite intégré, simplifiant le déploiement sans service de base de données supplémentaire à maintenir.
Riche bibliothèque d'icônes
Exploitez la bibliothèque d'icônes Iconify pour personnaliser librement les raccourcis de votre application, prenant en charge des milliers de jeux d'icônes.
Surveillance de l'état du système
Affichez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel directement sur votre panneau pour surveiller la santé du serveur.
JS et CSS personnalisés
Injectez votre propre JavaScript et CSS pour personnaliser entièrement l'apparence et le comportement de votre page d'accueil.
Mini-fenêtres dans la page
Ouvrez les services pris en charge dans des mini-fenêtres flottantes sans quitter votre tableau de bord pour un flux de travail fluide.
Pourquoi choisir Hostinger pour Sun-Panel
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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