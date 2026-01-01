Déployer OpenSign en 1 clic.
Alternative DocuSign open-source gratuite pour la signature électronique de documents juridiquement contraignante sur votre propre infrastructure.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenSign
OpenSign est une alternative entièrement open-source à DocuSign et Adobe Sign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes sans enfermer les contrats sensibles dans un SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail multi-signataires, les modèles réutilisables, la signature en personne, les répertoires de contacts et la signature numérique basée sur PKI à l'aide de votre propre certificat PFX, le tout enveloppé dans une interface glisser-déposer épurée.
L'auto-hébergement d'OpenSign sur votre VPS conserve chaque document, signature et journal d'audit sur l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par enveloppe, pas de limite de signataires et aucun risque que les données contractuelles ne quittent votre environnement, ce qui le rend parfaitement adapté aux équipes juridiques, RH et d'approvisionnement ayant des exigences de conformité strictes.
Principales fonctionnalités de OpenSign
Signatures numériques PKI
Signez des documents à l'aide d'un certificat PFX ou P12 afin que chaque signature soit vérifiable cryptographiquement et infalsifiable dans n'importe quel lecteur PDF.
Modèles réutilisables
Enregistrez les contrats fréquemment utilisés comme modèles avec des rôles de signataire et des champs de formulaire pré-positionnés pour lancer des flux de travail récurrents en quelques secondes.
Flux de travail multi-signataires
Acheminez les documents vers plusieurs destinataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez en temps réel qui a consulté, signé ou refusé.
Piste d'audit et certificat
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, générant le certificat d'achèvement juridiquement opposable joint à chaque document signé.
Signature en personne
Capturez des signatures sur un appareil partagé pour les flux de travail en face à face tels que l'intégration, les accords de non-divulgation (NDA) et les décharges, sans échange d'e-mails.
API REST et webhooks
Intégrez la signature dans les applications existantes à l'aide de l'API REST documentée et déclenchez les systèmes en aval avec des webhooks de finalisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenSign
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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