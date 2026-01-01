Déployer dashdot en 1 clic d'installation.
Tableau de bord de serveur minimaliste affichant les statistiques CPU, RAM, de stockage et réseau en temps réel avec un design glassmorphique moderne.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec dashdot
dashdot est un tableau de bord de serveur léger et open source conçu pour les auto-hébergeurs qui souhaitent une belle vue d'ensemble rapide des informations vitales de leur VPS. Contrairement aux piles de surveillance complètes qui nécessitent des bases de données, des agents et une configuration complexe, dashdot fonctionne comme un conteneur unique — déployez-le et la charge de votre CPU, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau apparaissent instantanément sans aucune configuration.
L'interface vitromorphique est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un écran mural. Parce qu'il lit les métriques système directement depuis l'hôte, tout reste sur votre propre infrastructure — pas de télémétrie externe, pas de comptes requis, aucune donnée ne quitte votre serveur.
Principales fonctionnalités de dashdot
Métriques système en temps réel
La charge CPU en temps réel, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau se mettent à jour en continu afin que vous voyiez toujours l'état actuel de votre serveur en un coup d'œil.
Déploiement zéro configuration
Pas de base de données, pas d'agents, pas d'assistant de configuration — un conteneur démarre et les statistiques de votre serveur apparaissent immédiatement sans aucune configuration manuelle.
Surveillance de la température du CPU
Les capteurs de température matériels sont lus directement depuis l'hôte, vous donnant un avertissement précoce des problèmes thermiques avant qu'ils n'affectent les performances.
Design glassmorphique
L'interface utilisateur en verre dépoli est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un moniteur dédié comme un tableau de bord d'état de serveur en direct.
Empreinte légère
dashdot utilise très peu de CPU et de RAM, de sorte que le surcoût de la surveillance n'affecte pas de manière significative les ressources qu'il mesure.
Pourquoi choisir Hostinger pour dashdot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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