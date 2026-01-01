Jusqu’à 70 % de rabais sur HuggingChat (Chat UI)

Déployer HuggingChat (interface de chat) en un clic.

Interface de chat SvelteKit open-source qui alimente HuggingChat et se connecte à n'importe quel point de terminaison de modèle compatible OpenAI.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec HuggingChat (Chat UI)

HuggingChat (interface de chat) est la base de code open source derrière huggingface.co/chat, construite par Hugging Face comme une interface utilisateur soignée et personnalisable pour les grands modèles de langage. Contrairement aux applications de chat propriétaires, il utilise le protocole API d'OpenAI, de sorte que le même déploiement peut communiquer avec le routeur des fournisseurs d'inférence Hugging Face, OpenRouter, un serveur llama.cpp local, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible simplement en échangeant une URL et une clé.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque conversation, appel d'outil MCP et fichier téléchargé sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous donnant accès à des milliers de modèles ouverts et propriétaires via le backend d'inférence de votre choix.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de HuggingChat (Chat UI)

Routeur compatible OpenAI

Pointez vers le routeur Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou toute URL compatible OpenAI et accédez instantanément à leur catalogue complet de modèles.

Routage omnicanal intelligent

Le routeur LLM intégré sélectionne automatiquement le meilleur modèle par requête — multimodal, d'appel d'outils ou par défaut — sans exposer la complexité aux utilisateurs finaux.

Appel d'outil MCP

Connectez les serveurs du protocole de contexte de modèle afin que les chats puissent exécuter des recherches web, du code et des outils personnalisés, avec les résultats diffusés en continu dans la conversation.

Conversations multimodales

Envoyez des images, des pièces jointes et des entrées vocales à des modèles de vision et de type Whisper qui prennent en charge les entrées multimodales via votre fournisseur choisi.

Historique de chat persistant

MongoDB intégré stocke les conversations, les paramètres et les assistants par utilisateur afin que l'historique survive aux redémarrages et suive les utilisateurs sur tous les appareils.

Personnalisation de la marque

Modifiez le nom de l'application, la description et les ressources pour déployer un produit de chat interne entièrement personnalisé pour votre équipe ou vos clients.

Pourquoi choisir Hostinger pour HuggingChat (Chat UI)

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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