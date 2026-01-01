Déployer HuggingChat (interface de chat) en un clic.
Interface de chat SvelteKit open-source qui alimente HuggingChat et se connecte à n'importe quel point de terminaison de modèle compatible OpenAI.
Trouvez le forfait VPS idéal pour HuggingChat (Chat UI)
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (interface de chat) est la base de code open source derrière huggingface.co/chat, construite par Hugging Face comme une interface utilisateur soignée et personnalisable pour les grands modèles de langage. Contrairement aux applications de chat propriétaires, il utilise le protocole API d'OpenAI, de sorte que le même déploiement peut communiquer avec le routeur des fournisseurs d'inférence Hugging Face, OpenRouter, un serveur llama.cpp local, Ollama, ou tout autre point de terminaison compatible simplement en échangeant une URL et une clé.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque conversation, appel d'outil MCP et fichier téléchargé sur une infrastructure que vous contrôlez, tout en vous donnant accès à des milliers de modèles ouverts et propriétaires via le backend d'inférence de votre choix.
Principales fonctionnalités de HuggingChat (Chat UI)
Routeur compatible OpenAI
Pointez vers le routeur Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, ou toute URL compatible OpenAI et accédez instantanément à leur catalogue complet de modèles.
Routage omnicanal intelligent
Le routeur LLM intégré sélectionne automatiquement le meilleur modèle par requête — multimodal, d'appel d'outils ou par défaut — sans exposer la complexité aux utilisateurs finaux.
Appel d'outil MCP
Connectez les serveurs du protocole de contexte de modèle afin que les chats puissent exécuter des recherches web, du code et des outils personnalisés, avec les résultats diffusés en continu dans la conversation.
Conversations multimodales
Envoyez des images, des pièces jointes et des entrées vocales à des modèles de vision et de type Whisper qui prennent en charge les entrées multimodales via votre fournisseur choisi.
Historique de chat persistant
MongoDB intégré stocke les conversations, les paramètres et les assistants par utilisateur afin que l'historique survive aux redémarrages et suive les utilisateurs sur tous les appareils.
Personnalisation de la marque
Modifiez le nom de l'application, la description et les ressources pour déployer un produit de chat interne entièrement personnalisé pour votre équipe ou vos clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour HuggingChat (Chat UI)
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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