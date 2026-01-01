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Wiki de base de connaissances basé sur Markdown pour Node.js — contenu basé sur des fichiers avec un lecteur et un éditeur de navigateur épurés.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Raneto

Raneto est une base de connaissances légère et open-source, construite sur Node.js, qui transforme un dossier de fichiers Markdown en un site de documentation propre et consultable. Il n'y a pas de base de données à gérer — le contenu réside sous forme de fichiers .md simples dans un répertoire que vous contrôlez, ce qui rend la gestion des versions, les sauvegardes et la rédaction avec votre éditeur préféré simples. L'éditeur web inclus gère l'édition directement dans le navigateur pour les utilisateurs non techniques, tandis que les développeurs peuvent rédiger directement dans leur outil Markdown préféré et laisser Git gérer l'historique.

L'auto-hébergement de Raneto sur un VPS vous offre une base de connaissances privée que vous possédez entièrement, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, sans frais par utilisateur, et avec un contenu qui réside sous forme de fichiers portables au lieu d'une base de données propriétaire.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Raneto

Contenu basé sur des fichiers

Les articles sont de simples fichiers Markdown situés dans un répertoire de contenu — gérez les versions avec Git, sauvegardez avec rsync, modifiez-les avec l'outil de votre choix.

Éditeur web

L'éditeur intégré permet aux utilisateurs non techniques de mettre à jour les pages directement depuis le navigateur sans toucher au système de fichiers ni exécuter git.

Recherche en texte intégral

La recherche rapide en mémoire sur chaque page permet aux lecteurs de trouver du contenu immédiatement sans quitter le site de documentation.

Hiérarchie des catégories

La structure des dossiers devient l'arborescence de navigation, avec un ordre de tri personnalisé via les métadonnées par dossier, afin que votre IA reflète votre contenu.

Mise en page thématique

Échangez ou étendez le thème par défaut pour correspondre à votre marque — Les thèmes Raneto sont de simples paquets HTML, CSS et JS.

Pourquoi choisir Hostinger pour Raneto

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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