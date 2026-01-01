Déployer Weblate en 1 clic.
Plateforme de gestion de traduction web avec une intégration étroite du contrôle de version pour des flux de localisation fluides.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Weblate
Weblate est une puissante plateforme de gestion de traduction open-source qui s'intègre directement avec Git, GitHub, GitLab et Bitbucket pour maintenir les traductions synchronisées avec votre base de code. Les traducteurs travaillent via une interface web intuitive tandis que les modifications sont automatiquement validées dans vos dépôts, éliminant ainsi les échanges de fichiers manuels et les conflits de fusion.
Avec la prise en charge de plus de 50 formats de fichiers, une mémoire de traduction intégrée, des suggestions de traduction automatique et des contrôles qualité, Weblate simplifie chaque étape du processus de localisation. L'auto-hébergement sur votre propre VPS supprime les limites de prix par utilisateur et maintient la confidentialité des chaînes sources propriétaires.
Principales fonctionnalités de Weblate
Intégration du contrôle de version
Synchronisez automatiquement les traductions avec les dépôts Git, GitHub, GitLab et Bitbucket sans échanges de fichiers manuels.
Plus de 50 formats de fichier
Prend en charge les formats PO, XLIFF, JSON, les ressources Android, les chaînes iOS, les propriétés Java et des dizaines d'autres formats de traduction.
Mémoire de traduction
Réutilisez les chaînes de caractères déjà traduites dans tous les projets pour maintenir la cohérence et accélérer le travail de localisation.
Traduction automatique
Obtenez des suggestions de traduction automatique de DeepL, Google Translate et LibreTranslate pour accélérer les flux de travail.
Contrôles qualité
Détectez automatiquement les erreurs de marqueur de position, les problèmes de formatage et les incohérences avant que les traductions n'atteignent la production.
Vérification des flux de travail
Configurez les processus d'approbation avec des autorisations basées sur les rôles pour garantir la qualité de la traduction au sein de votre équipe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Weblate
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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