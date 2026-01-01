Déployer Scada-LTS en un clic.
Système SCADA web open source pour la surveillance industrielle, les tableaux de bord, les alarmes et le contrôle d'appareils basé sur des protocoles.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Scada-LTS
Scada-LTS est un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basé sur Java et natif du web, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Issu du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vue graphique, l'enregistrement de données historiques, la gestion des alarmes, le scripting et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.
L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les PLC à l'internet public.
Principales fonctionnalités de Scada-LTS
Pilotes multiprotocoles
Les sources de données Modbus, SNMP, OPC, HTTP et SQL natives se connectent aux automates, aux capteurs et aux systèmes existants sans passerelles tierces.
Éditeur de vues graphiques
Le constructeur de vues par glisser-déposer permet aux ingénieurs de composer des schémas synoptiques en direct, des jauges et des graphiques de tendances directement dans le navigateur.
Alarmes et gestionnaires d'événements
Des niveaux d'alarme configurables avec des actions par e-mail, de script et de point de consigne transforment les anomalies en réponses automatisées sur l'ensemble de l'installation.
Enregistrement des données historiques
Chaque point de données est horodaté et stocké dans MySQL, permettant l'analyse des tendances à long terme, les rapports et les pistes d'audit réglementaires.
Scripting et points méta
Les points méta basés sur JavaScript et les gestionnaires d'événements calculent les valeurs dérivées, les KPI et la logique personnalisée sans services externes.
Architecture native du Web
Fonctionne sous Apache Tomcat avec une interface utilisateur entièrement basée sur un navigateur, afin que les opérateurs accèdent aux tableaux de bord depuis n'importe quel appareil sur le réseau.
Pourquoi choisir Hostinger pour Scada-LTS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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