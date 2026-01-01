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Plateforme BI open source construite autour de dbt qui transforme instantanément vos modèles de données en tableaux de bord et graphiques.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Lightdash

Lightdash est une plateforme de business intelligence open-source conçue pour fonctionner nativement avec dbt (data build tool). Au lieu de reconstruire les définitions de métriques au sein d'un outil de BI, Lightdash lit vos modèles dbt, tests et documentations existants pour générer automatiquement une interface d'exploration et une couche de métriques — conservant la logique d'analyse versionnée dans le code, là où elle doit être. Les équipes peuvent créer des tableaux de bord, exécuter des requêtes ad-hoc et planifier des livraisons de rapports sans dupliquer le travail déjà effectué dans leur projet dbt.

Contrairement aux outils de BI généralistes, l'approche de Lightdash basée sur une source unique de vérité signifie que lorsqu'un modèle dbt change, tous les graphiques construits dessus se mettent à jour automatiquement. L'auto-hébergement de Lightdash donne aux équipes d'analyse un contrôle total sur leur infrastructure de données sans acheminer les résultats des requêtes via des plateformes cloud tierces.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Lightdash

couche de métriques native de dbt

Lightdash lit les modèles dbt existants, les tests et la documentation YAML pour générer une interface utilisateur d'exploration, éliminant le besoin de redéfinir les métriques dans un outil de BI séparé.

Explorateur SQL ad hoc

Exécutez des requêtes ad hoc sur votre entrepôt de données directement depuis le navigateur, avec les définitions de colonnes et les résultats des tests extraits automatiquement des métadonnées dbt.

Livraison de rapports programmée

Configurez des instantanés de tableau de bord récurrents livrés par e-mail ou Slack selon un calendrier, pour tenir les parties prenantes informées sans exportations ou téléchargements manuels.

Copilote de données IA

Posez des questions sur vos données en langage naturel et obtenez des suggestions de graphiques alimentées par la couche de métriques déjà définie dans votre projet dbt.

Statistiques avec contrôle de version

Les définitions d'analyse résident dans le code dbt, à côté de vos modèles de données, ce qui rend les modifications de graphiques et de métriques révisables, comparables et déployables via les flux de travail Git standard.

Pourquoi choisir Hostinger pour Lightdash

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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