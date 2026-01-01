DOMjudge est un système de juge automatisé open-source mature pour l'organisation de concours de programmation de style ICPC. Il alimente les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web aux concurrents pour soumettre des solutions et aux juges et administrateurs pour gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de bord en direct.

L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS conserve chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par concurrent et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel seul pour configurer les concours, les problèmes et les équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost séparés et isolés que vous pouvez attacher ultérieurement.