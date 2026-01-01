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Gestion des actifs informatiques open source gratuite pour le suivi du matériel, des licences logicielles et de l'amortissement au sein de votre organisation.

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Trouvez le forfait VPS idéal pour Snipe-IT

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Snipe-IT

Snipe-IT est un système puissant de gestion des actifs informatiques open-source basé sur Laravel qui aide les organisations à suivre les actifs matériels, les licences logicielles, les accessoires et les consommables tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub, il offre des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des flux de travail d'enregistrement/de sortie, le suivi de la dépréciation, la gestion des garanties et des rapports complets — le tout sans frais de licence coûteux.

L'auto-hébergement de Snipe-IT sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données sensibles relatives aux actifs et aux licences, sans coûts récurrents par utilisateur ou par actif. Le déploiement basé sur MariaDB s'adapte des petites équipes aux grandes entreprises, gérant des milliers d'actifs tout en maintenant des requêtes rapides pour la lecture de codes-barres, les rapports et les intégrations d'API REST.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Snipe-IT

Entrée/Sortie des actifs

Sachez précisément qui détient quel actif à tout moment grâce à un processus de prêt et de retour simplifié et à des notifications par e-mail automatiques.

Gestion des licences

Gérer les clés de licence logicielles, le nombre de sièges et les dates de renouvellement pour maintenir la conformité et éviter le sur- ou le sous-licenciement.

Suivi de l'amortissement

Calculer l'amortissement des actifs en utilisant les méthodes linéaire ou dégressive pour des rapports financiers et une comptabilité précis.

Code-barres et Codes QR

Générez et scannez des codes-barres ou des codes QR pour chaque actif, permettant des audits physiques rapides et une gestion des stocks adaptée aux mobiles.

API REST et Rapports

Exporter des données vers CSV ou Excel et les intégrer à des systèmes externes via une API REST complète pour les flux de travail d'automatisation et de veille stratégique.

Pourquoi choisir Hostinger pour Snipe-IT

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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