Déployer Snipe-IT en une installation en un clic.
Gestion des actifs informatiques open source gratuite pour le suivi du matériel, des licences logicielles et de l'amortissement au sein de votre organisation.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Snipe-IT
Snipe-IT est un système puissant de gestion des actifs informatiques open-source basé sur Laravel qui aide les organisations à suivre les actifs matériels, les licences logicielles, les accessoires et les consommables tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub, il offre des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des flux de travail d'enregistrement/de sortie, le suivi de la dépréciation, la gestion des garanties et des rapports complets — le tout sans frais de licence coûteux.
L'auto-hébergement de Snipe-IT sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données sensibles relatives aux actifs et aux licences, sans coûts récurrents par utilisateur ou par actif. Le déploiement basé sur MariaDB s'adapte des petites équipes aux grandes entreprises, gérant des milliers d'actifs tout en maintenant des requêtes rapides pour la lecture de codes-barres, les rapports et les intégrations d'API REST.
Principales fonctionnalités de Snipe-IT
Entrée/Sortie des actifs
Sachez précisément qui détient quel actif à tout moment grâce à un processus de prêt et de retour simplifié et à des notifications par e-mail automatiques.
Gestion des licences
Gérer les clés de licence logicielles, le nombre de sièges et les dates de renouvellement pour maintenir la conformité et éviter le sur- ou le sous-licenciement.
Suivi de l'amortissement
Calculer l'amortissement des actifs en utilisant les méthodes linéaire ou dégressive pour des rapports financiers et une comptabilité précis.
Code-barres et Codes QR
Générez et scannez des codes-barres ou des codes QR pour chaque actif, permettant des audits physiques rapides et une gestion des stocks adaptée aux mobiles.
API REST et Rapports
Exporter des données vers CSV ou Excel et les intégrer à des systèmes externes via une API REST complète pour les flux de travail d'automatisation et de veille stratégique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Snipe-IT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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