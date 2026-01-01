TubeSync est un outil auto-hébergé, de type enregistreur vidéo personnel (PVR), pour YouTube. Il surveille les chaînes et les listes de lecture, et télécharge automatiquement les nouvelles vidéos dès leur publication. Fonctionnant comme un enregistreur vidéo numérique (DVR) pour le contenu en ligne, il maintient votre médiathèque à jour sans aucune intervention manuelle.

L'auto-hébergement de TubeSync sur un VPS signifie que les téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan pendant que vos appareils sont éteints. Il s'intègre aux serveurs multimédias Plex et Jellyfin, gère automatiquement les métadonnées et les miniatures, et prend en charge le filtrage par mots-clés ainsi que les seuils de qualité pour économiser de l'espace de stockage.