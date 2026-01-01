Déployer TubeSync en 1 clic.
Synchronisez et téléchargez automatiquement les chaînes et playlists YouTube sur votre VPS, comme un enregistreur vidéo numérique (PVR) pour la vidéo en ligne.
Trouvez le forfait VPS idéal pour TubeSync
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TubeSync
TubeSync est un outil auto-hébergé, de type enregistreur vidéo personnel (PVR), pour YouTube. Il surveille les chaînes et les listes de lecture, et télécharge automatiquement les nouvelles vidéos dès leur publication. Fonctionnant comme un enregistreur vidéo numérique (DVR) pour le contenu en ligne, il maintient votre médiathèque à jour sans aucune intervention manuelle.
L'auto-hébergement de TubeSync sur un VPS signifie que les téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan pendant que vos appareils sont éteints. Il s'intègre aux serveurs multimédias Plex et Jellyfin, gère automatiquement les métadonnées et les miniatures, et prend en charge le filtrage par mots-clés ainsi que les seuils de qualité pour économiser de l'espace de stockage.
Principales fonctionnalités de TubeSync
Synchronisation automatique des canaux
Surveillez les chaînes et playlists YouTube et téléchargez automatiquement les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées.
Intégration Plex & Jellyfin
Les vidéos téléchargées sont organisées avec les métadonnées et vignettes appropriées pour une importation fluide dans les bibliothèques Plex ou Jellyfin.
Contrôle qualité
Définissez des seuils de résolution maximale et des préférences de format pour équilibrer la qualité vidéo et l'espace de stockage disponible.
Filtrage des mots-clés
Filtrer les vidéos à télécharger en fonction des mots-clés du titre, en excluant le contenu qui ne correspond pas à vos intérêts.
Pourquoi choisir Hostinger pour TubeSync
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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