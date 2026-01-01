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Plateforme de connaissances LLM open-source qui transforme les documents en un RAG interrogeable, un agent de raisonnement et un wiki auto-entretenu.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec WeKnora

WeKnora est un framework de connaissances open-source basé sur des LLM de Tencent qui transforme des documents éparpillés en actifs de connaissances interrogeables et capables de raisonnement. Il combine la réponse aux questions basée sur RAG, un agent ReAct pour le raisonnement en plusieurs étapes, et un mode Wiki qui distille les documents bruts en une base de connaissances Markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif.

L'auto-hébergement de WeKnora sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les embeddings et l'historique des conversations entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à plus de vingt fournisseurs de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou des modèles Ollama locaux — et choisissez parmi plusieurs backends vectoriels sans envoyer de données sensibles à des services tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de WeKnora

Mode Wiki

Les agents distillent des documents bruts en une base de connaissances Markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif pour parcourir les relations entre les concepts.

Agent ReAct

Un agent de raisonnement multi-étapes orchestre de manière autonome la récupération, les outils MCP et la recherche web pour gérer les requêtes complexes auxquelles le RAG en un seul coup ne peut pas répondre.

Analyse approfondie de documents

L'extraction sensible à la mise en page gère plus de dix formats, y compris les PDF, Word, Excel, PowerPoint et les images numérisées, tout en préservant les tableaux, les figures et la structure.

Support multi-LLM

Connectez plus de vingt fournisseurs de LLM, y compris OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude et les modèles Ollama locaux, sans être lié à un seul fournisseur ni avoir à réindexer.

Récupération de graphe de connaissances

L'intégration optionnelle de GraphRAG et Neo4j permet un raisonnement inter-documents et des requêtes de relations au-delà de ce que la recherche vectorielle plate prend en charge.

Synchronisation automatique des intégrations

Extrayez des documents directement de Feishu, Notion et Yuque pour que votre base de connaissances reste alignée avec les systèmes que votre équipe utilise déjà.

Pourquoi choisir Hostinger pour WeKnora

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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