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Interface utilisateur réactive auto-hébergée pour gérer les piles Docker Compose sans toucher à la ligne de commande.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dockge

Dockge est un gestionnaire de piles Docker Compose auto-hébergé et ciblé, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Au lieu de tenter de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : vous permettre de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des piles Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la mise en évidence de la syntaxe et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes `docker run` existantes au format Compose en quelques secondes.

Le stockage des piles sous forme de fichiers bruts sur disque permet à Dockge de s'intégrer naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement maintient la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Dockge

Éditeur YAML interactif

La coloration syntaxique et la validation en direct facilitent l'écriture et la mise à jour des fichiers Compose directement dans le navigateur.

Flux de journaux en temps réel

Les logs de conteneur sont diffusés en direct dans l'UI, vous permettant de surveiller le démarrage, les erreurs et la sortie sans ouvrir de terminal.

docker run convertisseur

Collez n'importe quelle commande docker run et Dockge la convertit automatiquement en un fichier docker-compose.yaml prêt à l'emploi.

Stockage en pile basé sur fichier

Tous les fichiers Compose sont stockés sous forme de fichiers bruts sur le disque, ce qui simplifie les sauvegardes et le contrôle de version.

Faible encombrement

Une consommation minimale de ressources laisse le CPU et la mémoire disponibles pour les applications que vous gérez réellement.

Pourquoi choisir Hostinger pour Dockge

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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