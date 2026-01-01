Déployer Dockge en 1 clic.
Interface utilisateur réactive auto-hébergée pour gérer les piles Docker Compose sans toucher à la ligne de commande.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dockge
Dockge est un gestionnaire de piles Docker Compose auto-hébergé et ciblé, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Au lieu de tenter de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : vous permettre de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des piles Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la mise en évidence de la syntaxe et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes `docker run` existantes au format Compose en quelques secondes.
Le stockage des piles sous forme de fichiers bruts sur disque permet à Dockge de s'intégrer naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement maintient la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.
Principales fonctionnalités de Dockge
Éditeur YAML interactif
La coloration syntaxique et la validation en direct facilitent l'écriture et la mise à jour des fichiers Compose directement dans le navigateur.
Flux de journaux en temps réel
Les logs de conteneur sont diffusés en direct dans l'UI, vous permettant de surveiller le démarrage, les erreurs et la sortie sans ouvrir de terminal.
docker run convertisseur
Collez n'importe quelle commande docker run et Dockge la convertit automatiquement en un fichier docker-compose.yaml prêt à l'emploi.
Stockage en pile basé sur fichier
Tous les fichiers Compose sont stockés sous forme de fichiers bruts sur le disque, ce qui simplifie les sauvegardes et le contrôle de version.
Faible encombrement
Une consommation minimale de ressources laisse le CPU et la mémoire disponibles pour les applications que vous gérez réellement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dockge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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