Dockge est un gestionnaire de piles Docker Compose auto-hébergé et ciblé, créé par le développeur d'Uptime Kuma. Au lieu de tenter de gérer chaque primitive Docker, il excelle dans un domaine : vous permettre de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des piles Compose via une interface web rapide et réactive. L'éditeur YAML intégré offre la mise en évidence de la syntaxe et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes `docker run` existantes au format Compose en quelques secondes.

Le stockage des piles sous forme de fichiers bruts sur disque permet à Dockge de s'intégrer naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement maintient la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.