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Application web de journalisation radioamateur pour suivre les QSO, gérer les diplômes et s'intégrer avec LoTW et eQSL.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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KVM 2
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$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wavelog

Wavelog est une application moderne de journalisation radioamateur, basée sur le web, pour le suivi des QSO et la gestion de la progression des diplômes à travers les programmes DXCC, IOTA, SOTA et POTA. Il s'intègre directement avec LoTW, eQSL et les services de recherche d'indicatifs, et prend en charge le contrôle radio CAT pour une journalisation automatisée pendant les sessions d'opération.

L'auto-hébergement de Wavelog sur un VPS permet de garder vos données de journal privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, sans dépendance à un cloud tiers. La journalisation de concours, l'intégration de cluster DX, l'exportation ADIF et Cabrillo, et la prise en charge de plusieurs opérateurs en font une solution complète de journalisation de station pour les radioamateurs sérieux.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Wavelog

Suivi des récompenses

Suivez les progrès vers DXCC, IOTA, SOTA, POTA et d'autres programmes de récompenses majeurs de radioamateur à partir des données de votre journal de bord.

Synchronisation LoTW & eQSL

Téléchargez et confirmez automatiquement les QSO avec LoTW et eQSL pour obtenir des crédits de récompense électroniques sans soumission manuelle.

Contrôle radio CAT

Connectez-vous à votre radio via l'interface CAT pour remplir automatiquement les champs de bande, de mode et de fréquence pendant l'exploitation en direct.

Journalisation de concours

Enregistrez les QSO de concours avec suivi des échanges et vérification des doublons pour l'exploitation compétitive de la radio amateur.

Exportation ADIF

Exportez votre journal complet au format ADIF ou Cabrillo pour l'utiliser avec d'autres logiciels de journalisation ou systèmes de soumission de récompenses.

Pourquoi choisir Hostinger pour Wavelog

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Martin K
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