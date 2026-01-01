Déployer Wavelog en 1 clic.
Application web de journalisation radioamateur pour suivre les QSO, gérer les diplômes et s'intégrer avec LoTW et eQSL.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Wavelog
Wavelog est une application moderne de journalisation radioamateur, basée sur le web, pour le suivi des QSO et la gestion de la progression des diplômes à travers les programmes DXCC, IOTA, SOTA et POTA. Il s'intègre directement avec LoTW, eQSL et les services de recherche d'indicatifs, et prend en charge le contrôle radio CAT pour une journalisation automatisée pendant les sessions d'opération.
L'auto-hébergement de Wavelog sur un VPS permet de garder vos données de journal privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, sans dépendance à un cloud tiers. La journalisation de concours, l'intégration de cluster DX, l'exportation ADIF et Cabrillo, et la prise en charge de plusieurs opérateurs en font une solution complète de journalisation de station pour les radioamateurs sérieux.
Principales fonctionnalités de Wavelog
Suivi des récompenses
Suivez les progrès vers DXCC, IOTA, SOTA, POTA et d'autres programmes de récompenses majeurs de radioamateur à partir des données de votre journal de bord.
Synchronisation LoTW & eQSL
Téléchargez et confirmez automatiquement les QSO avec LoTW et eQSL pour obtenir des crédits de récompense électroniques sans soumission manuelle.
Contrôle radio CAT
Connectez-vous à votre radio via l'interface CAT pour remplir automatiquement les champs de bande, de mode et de fréquence pendant l'exploitation en direct.
Journalisation de concours
Enregistrez les QSO de concours avec suivi des échanges et vérification des doublons pour l'exploitation compétitive de la radio amateur.
Exportation ADIF
Exportez votre journal complet au format ADIF ou Cabrillo pour l'utiliser avec d'autres logiciels de journalisation ou systèmes de soumission de récompenses.
Pourquoi choisir Hostinger pour Wavelog
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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