VueTorrent est un remplacement open-source de l'interface utilisateur Web pour qBittorrent, construit avec Vue 3 et Vuetify par une communauté active de contributeurs. Il remplace l'interface qBittorrent par défaut, qui est obsolète, par une application monopage rapide et réactive, conçue pour être native sur les navigateurs de bureau et les appareils mobiles, y compris l'installation en tant qu'application Web progressive.

Ce déploiement regroupe VueTorrent avec l'image qBittorrent de LinuxServer via un mod Docker officiellement pris en charge, de sorte qu'un seul conteneur contient à la fois le moteur BitTorrent et l'interface moderne. L'auto-hébergement sur un VPS offre un seed permanent, une bande passante de centre de données et une compatibilité totale avec la pile d'automatisation arr via l'API Web qBittorrent standard.