Déployer VueTorrent en un clic.
Interface utilisateur Web Vue.js moderne pour qBittorrent avec un design soigné, prêt pour mobile et de riches fonctionnalités de gestion de torrents.
Trouvez le forfait VPS idéal pour VueTorrent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec VueTorrent
VueTorrent est un remplacement open-source de l'interface utilisateur Web pour qBittorrent, construit avec Vue 3 et Vuetify par une communauté active de contributeurs. Il remplace l'interface qBittorrent par défaut, qui est obsolète, par une application monopage rapide et réactive, conçue pour être native sur les navigateurs de bureau et les appareils mobiles, y compris l'installation en tant qu'application Web progressive.
Ce déploiement regroupe VueTorrent avec l'image qBittorrent de LinuxServer via un mod Docker officiellement pris en charge, de sorte qu'un seul conteneur contient à la fois le moteur BitTorrent et l'interface moderne. L'auto-hébergement sur un VPS offre un seed permanent, une bande passante de centre de données et une compatibilité totale avec la pile d'automatisation arr via l'API Web qBittorrent standard.
Principales fonctionnalités de VueTorrent
Vue 3 Interface utilisateur web
L'interface monopage basée sur Vue 3 et Vuetify remplace l'interface utilisateur par défaut obsolète de qBittorrent par une navigation fluide et des mises à jour en direct.
Compatible mobile et PWA
La mise en page réactive fonctionne sur les téléphones et les tablettes et peut être installée comme une application web progressive pour une expérience utilisateur native.
Thèmes clairs et foncés
Des thèmes clairs et sombres intégrés avec des colonnes de tableau de bord configurables vous permettent de personnaliser les propriétés des torrents visibles en un coup d'œil.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier de première classe, y compris la sélection multiple, le focus de recherche et la fermeture de dialogue, accélèrent la gestion quotidienne des torrents.
API qBittorrent complète
Utilise l'API Web standard de qBittorrent, ainsi Sonarr, Radarr, Lidarr et les autres outils arr fonctionnent sans configuration supplémentaire.
Backend regroupé
Livré sous forme de mod Docker par-dessus LinuxServer qBittorrent, de sorte qu'un seul conteneur fournit à la fois le moteur de torrent et l'interface utilisateur moderne.
Pourquoi choisir Hostinger pour VueTorrent
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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