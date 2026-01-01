Déployer SnapOtter en 1 clic.
Suite de traitement d'images auto-hébergée avec plus de 55 outils, des fonctionnalités d'IA locales et des pipelines de traitement par lots — les images ne quittent jamais votre serveur.
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SnapOtter est une plateforme de manipulation d'images auto-hébergée qui combine une boîte à outils d'édition complète — redimensionner, recadrer, compresser, convertir, filigraner, et plus encore — avec des capacités d'IA locales incluant la suppression d'arrière-plan, l'agrandissement d'images, l'OCR et la restauration de photos. Tout le traitement s'exécute sur votre propre serveur en utilisant le CPU ou le GPU, ainsi les fichiers originaux et les résultats ne transitent jamais par des services externes.
Avec la prise en charge de plus de 55 formats d'entrée, dont 23 formats RAW d'appareil photo et 14 formats de sortie, SnapOtter gère tout, des modifications rapides d'une seule image aux flux de travail par lots complexes construits à l'aide de son constructeur de pipeline visuel. Une API REST avec une documentation Swagger interactive facilite l'intégration du traitement d'images dans n'importe quelle application ou automatisation.
Principales fonctionnalités de SnapOtter
Prise en charge de plus de 55 formats
Traite les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formats RAW d'appareil photo, et plus encore — convertissez entre n'importe quel format pris en charge en une seule opération.
Traitement local de l'IA
Suppression de l'arrière-plan, mise à l'échelle d'image, OCR, amélioration du visage et restauration de photos s'exécutent entièrement sur le CPU ou le GPU de votre VPS — aucun appel API externe ni partage de données.
Générateur de pipeline visuel
Chaînez plusieurs opérations d'image dans des pipelines réutilisables pour le traitement par lots, afin que les flux de travail répétitifs s'exécutent automatiquement sans étapes manuelles à chaque fois.
API REST avec documentation
Chaque outil est accessible via une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger interactive à l'adresse /api/docs, facilitant l'intégration du traitement d'images dans les applications et les scripts.
Traitement par lots
Chargez et transformez des dossiers entiers d'images en une seule tâche, en appliquant les mêmes opérations à des centaines de fichiers simultanément.
Pourquoi choisir Hostinger pour SnapOtter
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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