Déployer Agenta en un clic.
Plateforme LLMOps open-source combinant l'ingénierie des invites, l'évaluation et l'observabilité dans un espace de travail unifié.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Agenta
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Agenta
Agenta est une plateforme LLMOps de bout en bout qui consolide les flux de travail pour le déploiement d'applications LLM en production. Les équipes l'utilisent pour itérer sur les invites dans un environnement de test côte à côte, versionner les configurations, exécuter des évaluations automatisées sur des jeux de tests, et tracer les requêtes en direct avec une observabilité complète — le tout depuis la même interface.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les invites, les ensembles de données d'évaluation et les données de trace au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par siège, pas de quotas de jetons sur les traces, et une liberté totale d'intégrer n'importe quel fournisseur LLM via le SDK et les services proxy inclus.
Principales fonctionnalités de Agenta
Aire de jeux de prompts
Comparez les invites côte à côte entre les modèles et les paramètres dans un environnement visuel, puis promouvez les variantes gagnantes vers des configurations versionnées.
Évaluation automatisée
Exécutez des invites sur des jeux de test en utilisant des évaluateurs intégrés ou du code personnalisé pour évaluer l'exactitude, la similarité et les régressions avant le déploiement.
Observabilité des LLM
Suivez chaque requête à travers des spans imbriquées avec des métriques complètes d'entrée, de sortie, de latence et de coût pour tout fournisseur ou framework LLM.
Gestion des versions d'invite
Gérer les configurations d'invites en tant qu'artefacts versionnés avec des environnements, des retours en arrière et un registre qui dissocie les invites du code d'application.
Indépendant du framework
Les SDK et le traçage compatible OpenTelemetry s'intègrent à LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic et toute autre pile LLM.
Pourquoi choisir Hostinger pour Agenta
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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